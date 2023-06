Frentistas de la plaza Pringles rechazan el avance de la peatonalización

alvarez.jpg

Los frentistas de plaza Pringles admiten que La Noche de las Peatonales y otros acontecimientos similares han sido favorables, pero sucedería lo contrario con una medida permanente de restricción al tránsito vehicular. "Nunca nos consultaron. Lo hicieron hace 15 años y dimos nuestro punto de vista", recordaron.

Lo que este grupo de frentistas entiende podría suceder en el Paseo del Siglo es algo similar a lo ocurrido en los corredores de San Martín y de San Juan, sectores donde es complejo ingresar en auto. "Con ésto van a transformar el único lugar del centro que funciona en forma autónoma en tierra de nadie", sentenciaron para sugerir que si hace falta potenciar con ferias algunas plazas, no es precisamente la Pringles.

En forma propositiva, plantearon que si en cambio se instalan bares por el día en la calle la situación sería distinta. Y las quejas también fueron para la intención de abrir una disco por Santa Fe entre Presidente Roca y Paraguay. "Si a lo comercial le sacan los autos se seguirá vaciando la zona", advirtieron.

Cabe recordar que en el combo de reformas se incluyó a San Martín, entre Santa Fe y San Lorenzo, donde también reducirán el espacio para vehículos y habrá prioridad para los peatonales. Para eso, se achicará la calzada y se ampliará el lugar para los caminantes, que tendrá 4,50 metros de ancho, y se sostendrá un carril para la circulación de autos a velocidad reducida.

La actual gestión promueve la idea de las islas callejeras para que los locales gastronómicos puedan avanzar sobre el estacionamiento, particularmente en la cuadra de Córdoba entre Presidente Roca y España, y quizás se extienda entre la plaza Pringles y la plaza San Martín. Y no sólo para bares, sino con el objetivo de montar mini plazoletas frente a instituciones, como la salida de la Biblioteca Argentina por Presidente Roca, con bancos para hacerla más amable y que muchas personas puedan utilizar el espacio que en la actualidad usan los autos para permanecer horas estacionados.

“Hay que ganar espacio para que la gente disfrute, camine mas tranquila, que no tenga que hacerlo entre los autos o que tenga poco lugar”, dijo González Cid al aclarar que previamente a una intervención se evalúan los frentes, uno a uno, para ver dónde hay cocheras, estacionamiento y contenedores.

sipi.jpg

Otra voz que se alzó en contra de los cambios anunciados fue la del titular de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta.

"Esto no es Amsterdam, donde la gente llega al centro en bicicleta o monopatín. Estamos aterrados con la ideas que quieren reflotar viejos proyectos para sacar autos del centro. No han revisado los errores del pasado y los daños que han causado. A principios de siglo se tuvo que liberar el ingreso al centro que estaba prohibido frente a la depresión que atravesaba la zona y el retiro de comercios. Rosario no tiene subtes, ni trenes ni monorrieles que llegan al centro. El ejecutivo hace spots con lo que quieren recuperar, pero va a contrapelo; todo lo que fue desincentivo de autos ha fracasado. Lo vemos por calle Rioja donde angostaron la calle y se vaciaron las galerías. Aplican viejas recetas que no sirven", descargó el dirigente para recordar que aún están pendientes reformas de gestiones anteriores inconclusas.

Por ejemplo, el embellecimiento del entorno de la plaza 25 de Mayo con un intertrabado, y plaza Montenegro. "Los autos se van a los shoppings y nos perjudican. Se van las marcas de clientes de alto perfil que usan el auto particular y en el centro los necesitamos. Queremos ofertas para todos los bolsillos, no podemos permitir que el centro se transforme en una Gran Salada", sentenció Acosta.

Consultado por La Capital, el ex rector de la UNR, titular de Urbanismo e investigador del Conicet, Héctor Floriani, brindó su punto de vista. "Resulta evidente que la política de movilidad es reducir la cantidad de movimientos en auto por varias razones, entre ellas la ambiental, pero también por razones de espacio. No hay lugar para una tasa creciente de vehículos a motor y la tendencia en áreas urbanas densamente pobladas es reducirlos. Pero atención que somos una sociedad muy acostumbrada al auto y al uso totalmente desregulado del espacio público. Existe aún una población que aspira a llegar a cualquier lugar en auto", fundamentó.

Por eso, para el académico, una política de movilidad exitosa requiere "consensos sociales más amplios y estratégicos pensando en lo sustentable, ya verificado en el mundo desarrollado. Hay que hacer docencia y entender que, a la larga, es bueno, con objetivos firmes pero con progresividad. Jerarquizar al peatón reduce el peso del auto, pero es necesario ser consciente de lo motorizado. Si se tornan en peatonal cuadras donde vive o trabaja gente y tiene su vehículo hay un problema. Por eso existen las calles manda peatón para facilitar la circulación vehicular de los residentes . Más que una peatonal completa hay que pensar planteos intermedios", cerró Floriani.