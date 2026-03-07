La Capital | La Ciudad | río

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

La travesía partirá este sábado desde la Rambla Catalunya hasta el nuevo paseo de la ciudad, frente a El Aura. Habrá shows, DJ y actividades en los galpones

7 de marzo 2026 · 06:30hs
Se viene la Caravana Náutica y arribará  a Costa Nueva. Será este sábado.

Se viene la Caravana Náutica y arribará  a Costa Nueva. Será este sábado.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, este sábado tendrá lugar una nueva edición de la Caravana Náutica de la Bandera. La travesía partirá desde la Rambla Catalunya y llegará a las 17.30 a Costa Nueva, donde se desarrollará el tramo final de la actividad con epicentro en El Aura.

La caravana es una celebración que volverá a reunir embarcaciones, instituciones náuticas, vecinas y vecinos en el río Paraná en una jornada que combina tradición, encuentro ciudadano y actividades culturales frente al agua. En este sentido, desde las 17 quienes deseen acompañar la llegada de la travesía, podrán acercarse a este punto de la ribera central y disfrutar de una jornada con propuestas recreativas, música en vivo y el set especial del DJ Edgardo Mancinelli, quien musicalizará el arribo de las embarcaciones.

Sobre el evento, el jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, expresó: “Rosario vuelve a encontrarse en el río, que es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. La Caravana Náutica recupera una tradición muy querida por los rosarinos y la proyecta hacia adelante, sumando nuevos espacios públicos como Costa Nueva y El Aura para que más vecinos puedan disfrutarla”.

Y añadió: “Es una fiesta que une agua, tierra y aire, y que muestra el enorme trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones que hacen del Paraná un lugar de encuentro y orgullo para la ciudad”.

Cabe recordar que esta propuesta recupera el espíritu de la recordada Caravana de los Deseos, una celebración náutica histórica para los rosarinos y que durante años reunió embarcaciones y público frente al Paraná.

Agua, cielo y tierra

El cielo y la tierra tendrán protagonismo en la jornada. El Círculo de Aviación Rosario realizará pasadas aéreas, habrá paracaidistas y se sumará un helicóptero de UTV Aeroemergencias, que acompañará el encuentro desde el aire.

En tierra, la propuesta incluirá la exhibición de vehículos clásicos y deportivos a cargo de la Asociación Civil Rosario Autos Sport. Entre las piezas destacadas estará un De Dion-Bouton Populaire, modelo 1903 de origen francés, con un solo cilindro y 8 HP de potencia. Se trata del primer carruaje a motor que llegó a la ciudad tras la tracción a sangre, por lo que posee la patente 001 de Rosario.

El desarrollo de la caravana será coordinado por la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad y contará con el acompañamiento de diversas instituciones vinculadas al río y a la actividad náutica, entre ellas Prefectura Naval Argentina, la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, la Unión de Clubes de la Costa, el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), la Dirección de Protección Civil Rosario, la Asociación Rosarina de Remo, la Asociación de Taxis Náuticos de Rosario y el Litoral, la EEM Costanera Rosario, el Club de Velas, la Asociación Rosarina de Kitesurf, el Consejo Consultivo del Río, la Cámara Náutica de Rosario, el Club Salta en Rosario, el Círculo de Aviación Rosario, UTV Aeroemergencias y la Asociación Civil Rosario Autos Sport.

De esta manera, la Caravana Náutica de la Bandera pone en valor el vínculo histórico de Rosario con el río, convocando a instituciones náuticas, clubes, organizaciones, vecinas y vecinos en una jornada que combina identidad, historia y encuentro a orillas del Paraná.

Marcelo Boschi era buscado desde el martes

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desaparecido

El drone de La Capital muestra desde el aire la nueva estructura, que tiene las mismas dimensiones que los galpones. Se trata de un espacio innovador único en el país.

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Las hermanas Paula y María Marull protagonizan, escriben y dirigen la obra Lo que el río hace, que se podrá ver en Rosario el 6 y 7 de marzo

La obra "Lo que el río hace", de las hermanas Marull, agregó una nueva función en Rosario

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente por el nuevo ícono de Rosario.

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Netflix: tres recomendaciones imperdibles para el fin de semana

Netflix: tres recomendaciones imperdibles para el fin de semana

El Fontanarrosa inauguró el Espacio Pokémon para fanáticos: La idea es generar comunidad

El Fontanarrosa inauguró el Espacio Pokémon para fanáticos: "La idea es generar comunidad"

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Miguel Cladera tiene pedido de captura por el asesinato de un joven en Villa Gobernador Gálvez. También buscan a Rolando González por otro crimen

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas
La Ciudad

UNR: los no docentes realizarán un paro y las facultades estarán con guardias mínimas

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Florencia O'Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Newells va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Newell's va a la carga por un delantero picante que conoce muy bien Frank Kudelka

Por Gustavo Conti

Ovación

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Por Gustavo Conti
Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Un solo intento de Franco Colapinto y los Alpine lejos en la última práctica de Australia

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Súper Rugby Américas: Capibaras XV lo tuvo, pero Pampas fue más efectivo en el final del partido

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Turismo Carretera en Viedma: la segunda con récord de inscriptos y varias novedades

Policiales

Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio
Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

El tiempo en Rosario: sábado gris y con humedad, pero sin lluvias

POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

La Ciudad

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas
Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

La Ciudad

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

Por Aníbal Fucaraccio

Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

La ciudad

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito