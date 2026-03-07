Se viene la Caravana Náutica y arribará a Costa Nueva

La travesía partirá este sábado desde la Rambla Catalunya hasta el nuevo paseo de la ciudad, frente a El Aura. Habrá shows, DJ y actividades en los galpones

Organizada por la Municipalidad de Rosario, este sábado tendrá lugar una nueva edición de la Caravana Náutica de la Bandera. La travesía partirá desde la Rambla Catalunya y llegará a las 17.30 a Costa Nueva , donde se desarrollará el tramo final de la actividad con epicentro en El Aura.

La caravana es una celebración que volverá a reunir embarcaciones, instituciones náuticas, vecinas y vecinos en el río Paraná en una jornada que combina tradición, encuentro ciudadano y actividades culturales frente al agua. En este sentido, desde las 17 quienes deseen acompañar la llegada de la travesía, podrán acercarse a este punto de la ribera central y disfrutar de una jornada con propuestas recreativas, música en vivo y el set especial del DJ Edgardo Mancinelli, quien musicalizará el arribo de las embarcaciones.

Sobre el evento, el jefe de Gabinete municipal, Rogelio Biazzi, expresó: “Rosario vuelve a encontrarse en el río, que es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. La Caravana Náutica recupera una tradición muy querida por los rosarinos y la proyecta hacia adelante , sumando nuevos espacios públicos como Costa Nueva y El Aura para que más vecinos puedan disfrutarla”.

Y añadió: “Es una fiesta que une agua, tierra y aire, y que muestra el enorme trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones que hacen del Paraná un lugar de encuentro y orgullo para la ciudad”.

Cabe recordar que esta propuesta recupera el espíritu de la recordada Caravana de los Deseos, una celebración náutica histórica para los rosarinos y que durante años reunió embarcaciones y público frente al Paraná.

Agua, cielo y tierra

El cielo y la tierra tendrán protagonismo en la jornada. El Círculo de Aviación Rosario realizará pasadas aéreas, habrá paracaidistas y se sumará un helicóptero de UTV Aeroemergencias, que acompañará el encuentro desde el aire.

En tierra, la propuesta incluirá la exhibición de vehículos clásicos y deportivos a cargo de la Asociación Civil Rosario Autos Sport. Entre las piezas destacadas estará un De Dion-Bouton Populaire, modelo 1903 de origen francés, con un solo cilindro y 8 HP de potencia. Se trata del primer carruaje a motor que llegó a la ciudad tras la tracción a sangre, por lo que posee la patente 001 de Rosario.

El desarrollo de la caravana será coordinado por la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad y contará con el acompañamiento de diversas instituciones vinculadas al río y a la actividad náutica, entre ellas Prefectura Naval Argentina, la Asociación de Clubes de Remo de Santa Fe, la Unión de Clubes de la Costa, el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), la Dirección de Protección Civil Rosario, la Asociación Rosarina de Remo, la Asociación de Taxis Náuticos de Rosario y el Litoral, la EEM Costanera Rosario, el Club de Velas, la Asociación Rosarina de Kitesurf, el Consejo Consultivo del Río, la Cámara Náutica de Rosario, el Club Salta en Rosario, el Círculo de Aviación Rosario, UTV Aeroemergencias y la Asociación Civil Rosario Autos Sport.

De esta manera, la Caravana Náutica de la Bandera pone en valor el vínculo histórico de Rosario con el río, convocando a instituciones náuticas, clubes, organizaciones, vecinas y vecinos en una jornada que combina identidad, historia y encuentro a orillas del Paraná.