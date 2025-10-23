La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Rosario Por Conocer llega a la Feria del Libro con el fervor de "redescubrir la ciudad"

El divulgador Kevin Dolce presenta este viernes su primer libro con una recopilación de cien historias que abarcan cinco siglos

23 de octubre 2025 · 13:34hs
El exintendente Horacio Usandizaga asistió a la presentación previa a la Feria del Libro.

Antes del segundo y último fin de semana de actividad, la Feria del Libro abre su escenario principal este viernes para la presentación del libro de Rosario Por Conocer, un proyecto que nació en internet y hora llegó al papel. "Me llamó la atención cómo se comienzan a generar esa ganas de redescubrir la ciudad", manifestó su autor.

Kevin Dolce es divulgador de la historia local desde hace cinco años con una presencia de alto impacto en redes sociales y su canal de YouTube. A principios de mes tuvo un debut más que auspicioso como autor, ya que los 500 ejemplares impresos se agotaron rápidamente y va por más.

El éxito de la venta tras un proceso editorial autogestivo no fue lo más interesante en el inicio de esta nueva etapa de Rosario Por Conocer. En cambio, su creador ponderó la recepción del material como una herramienta para revisar lugares que cada persona transita frecuentemente. "A partir de esa lectura, la gente se va apropiando de esas historias, de su entorno, de alguna relación subjetiva que puedan tener con determinados lugares", explicó en diálogo con La Capital.

Una charla sobre historia en la Feria del Libro

Después de la primera presentación en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el divulgador organizó un conversatorio para este viernes a las 17 en el Centro Cultural Fontanarrosa. Así propone un nuevo espacio para mostrar el trabajo que derivó en la publicación de "Rosario por conocer: 100 historias de una ciudad".

El libro

El libro "Rosario por conocer: 100 historias de una ciudad" se presentó el 4 de octubre en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Antes de la charla en el auditorio Angélica Gorodischer, Dolce confirmó la segunda edición del libro que lanzó por fuera del circuito editorial con otros 500 ejemplares. La primera se agotó en el único puesto de venta que habilitó el 4 de octubre, cuando reunió en el mismo salón al intendente Pablo Javkin y a uno de sus antecesores, Horacio Usandizaga, como muestra de la repercusión que alcanzó su labor.

>> Leer más: La historia de cómo Rosario fue declarada capital de Argentina tres veces pero dos presidentes vetaron la ley

Lugares y personajes de Rosario

La publicación autogestiva consiste en una cronología de cinco siglos de historia. La recopilación combina sucesos, lugares y personajes que definen a Rosario desde el primer registro documental de 1689 hasta acontecimientos de este año. De esta manera confluyen acontecimientos sociales, culturales, arquitectónicos y políticos para construir la visión integral de una ciudad en transformación permanente.

El proyecto que derivó en el libro empezó en febrero de 2020 y encontró su versión más popular en Instagram, donde el divulgador de 26 años publica sus videos e interactúa para descubrir nuevos temas. La propuesta creció al punto de que Dolce empezó a dictar cursos y charlas como complemento de su labor de columnista en distintos medios de comunicación. En ese trayecto produjo cinco documentales, casi todos disponibles en YouTube, y este viernes llega a la Feria del Libro para conversar sobre el último lanzamiento junto a Matilde Baroni, Nano Catalá y Martina Bovyn.

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, conversaciones y presentaciones de todo tipo

Hugo Alconada Mon y Juan Sasturain protagonizan la jornada del martes en la Feria del Libro Rosario

Feria del Libro: de Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Inés Garland estará en Rosario el fin de semana para presentar su libro en la Feria y compartir en un club de lectura

La escritora Inés Garland presenta en Rosario su celebrado libro en torno a la menopausia

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Se trata de un chico de 16 años apuntado como autor de los disparos. Ya había tres detenidos por encubrimiento, acusados de quemar la moto usada en el ataque

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital
"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Leones FC, el equipo rosarino de los Messi, se prepara para debutar en la Primera C

Imputaron al conductor de la lancha que causó un grave choque en el río

Milei en Rosario: Caren Tepp llamó a expresar el descontento pacíficamente en las urnas

Pellegrini: La visita del presidente es un envión anímico muy grande para el domingo

Pellegrini: "La visita del presidente es un envión anímico muy grande para el domingo"

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

Mónica, la esposa de Miguel Russo: "Estoy en paz porque hice todo y más"

El nadador Matías Bottoni mejora y ya pasa los fines de semana fuera de la clínica

Crimen de Lucas Cicarelli: de la irrupción de un "loco con mucho odio" a la caída por la barranca

Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

Leones FC, el equipo rosarino de los Messi, se prepara para debutar en la Primera C

De la Fórmula 1 a las letras: Franco Colapinto lanzó dos libros autobiográficos

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Pullaro dijo que el crimen de Lucas Cicarelli es culpa del "Estado bobo"

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Veda electoral 2025: cuándo comienza y qué no se puede hacer de cara a las elecciones de este domingo

Rosario Por Conocer llega a la Feria del Libro con el fervor de "redescubrir la ciudad"

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón

Llega la cuarta edición de la Maratón La Capital: todo lo que hay que saber

La UNR entregará mil árboles nativos producidos en el vivero de Agrarias

Inspector detenido por amenazas: la intendencia pidió ir a fondo en la causa