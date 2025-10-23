Rosario Por Conocer llega a la Feria del Libro con el fervor de "redescubrir la ciudad"

Antes del segundo y último fin de semana de actividad, la Feria del Libro abre su escenario principal este viernes para la presentación del libro de Rosario Por Conocer , un proyecto que nació en internet y hora llegó al papel. "Me llamó la atención cómo se comienzan a generar esa ganas de redescubrir la ciudad", manifestó su autor.

Kevin Dolce es divulgador de la historia local desde hace cinco años con una presencia de alto impacto en redes sociales y su canal de YouTube. A principios de mes tuvo un debut más que auspicioso como autor, ya que los 500 ejemplares impresos se agotaron rápidamente y va por más .

El éxito de la venta tras un proceso editorial autogestivo no fue lo más interesante en el inicio de esta nueva etapa de Rosario Por Conocer. En cambio, su creador ponderó la recepción del material como una herramienta para revisar lugares que cada persona transita frecuentemente. "A partir de esa lectura, la gente se va apropiando de esas historias, de su entorno , de alguna relación subjetiva que puedan tener con determinados lugares", explicó en diálogo con La Capital .

Después de la primera presentación en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el divulgador organizó un conversatorio para este viernes a las 17 en el Centro Cultural Fontanarrosa . Así propone un nuevo espacio para mostrar el trabajo que derivó en la publicación de "Rosario por conocer: 100 historias de una ciudad".

Interior2 gacetilla libro RxC El libro "Rosario por conocer: 100 historias de una ciudad" se presentó el 4 de octubre en la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Foto: Instagram/@rosarioporconocer.

Antes de la charla en el auditorio Angélica Gorodischer, Dolce confirmó la segunda edición del libro que lanzó por fuera del circuito editorial con otros 500 ejemplares. La primera se agotó en el único puesto de venta que habilitó el 4 de octubre, cuando reunió en el mismo salón al intendente Pablo Javkin y a uno de sus antecesores, Horacio Usandizaga, como muestra de la repercusión que alcanzó su labor.

Lugares y personajes de Rosario

La publicación autogestiva consiste en una cronología de cinco siglos de historia. La recopilación combina sucesos, lugares y personajes que definen a Rosario desde el primer registro documental de 1689 hasta acontecimientos de este año. De esta manera confluyen acontecimientos sociales, culturales, arquitectónicos y políticos para construir la visión integral de una ciudad en transformación permanente.

El proyecto que derivó en el libro empezó en febrero de 2020 y encontró su versión más popular en Instagram, donde el divulgador de 26 años publica sus videos e interactúa para descubrir nuevos temas. La propuesta creció al punto de que Dolce empezó a dictar cursos y charlas como complemento de su labor de columnista en distintos medios de comunicación. En ese trayecto produjo cinco documentales, casi todos disponibles en YouTube, y este viernes llega a la Feria del Libro para conversar sobre el último lanzamiento junto a Matilde Baroni, Nano Catalá y Martina Bovyn.