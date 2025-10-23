Leones FC, el equipo rosarino fundado por la familia Messi, se prepara para debutar en la Primera C en 2026

La asamblea de la AFA de la semana que viene tratará la afiliación del club rosarino, para que arranque a jugar en la cuarta categoría del futbol argentino

Un importante anuncio sacudió al fútbol argentino, especialmente en las categorías del Ascenso. El Boletín Oficial N° 6.752 de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) anticipó que en la próxima asamblea or

dinaria tratará la afiliación del club Leones FC, presidido por Matías Messi , hermano del astro argentino, para disputar la Primera C en la temporada 2026 .

La institución nació en el 2015 y actualmente disputa la Liga Rosarina de Fútbol. Su predio se encuentra ubicado en la comuna de Alvear .

La asamblea de la AFA será el próximo martes 28 de octubre en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. En el orden del día figura, entre otros temas, la afiliación del Leones Fútbol Club "para actuar en la categoría Primera C a partir de la temporada 2026 ".

Lo novedoso, de aprobarse este pedido, es la incorporación directa de la institución a una de las primeras categorías del futbol profesional nacional. Así podrá participar directamente del sistema de torneos sin antes pasar por las divisiones destinadas a los clubes indirectamente afiliados y, por lo tanto, evita pasar por el Torneo Promocional Amateur, la categoría más baja del profesionalismo donde suelen iniciar su camino cada institución.

El DT de Leones FC

El encargado de encabezar el equipo será Víctor "Chapa" Zapata, quien actualmente dirige al primer equipo que se posiciona líder en la Zona Permanencia. El ex jugador de River Plate, Vélez Sarsfield e Independiente cuenta con experiencia en la categoría luego de su paso por Atlas.

El Chapa, en conjunto con el hermano mayor del jugador del Inter Miami, ya trabajan en el armado del plantel para destacarse en esta nueva etapa deportiva y poder competir a los clubes más importantes del ascenso.

Para disputar la competición profesional del año que viene, hará de local en el Estadio Único de San Nicolás, a 70 kilómetros de Rosario.