Familiares de Ivana Garcilazo apuestan por la solidaridad ante el dolor

A cuatro meses del asesinato de la mujer que murió de un piedrazo no encuentran al tercer sospechoso. Jornada en favor del Hospital Roque Sáenz Peña

Silvina, hermana de Ivana, aseguró en el caso del homicidio que aún no se sabe nada de Damián Reinfestuel , uno de los asesinos de su hermana. En el caso del otro imputado, Ariel Cabrera , está preso por homicidio agravado por se cometido en ocasión de un espectáculo deportivo y lo mismo sucede con el tercero; Juan José “Tuerca” Masson .

Silvina expresó que “ el fiscal Gastón Ávila trabajó muy bien el caso, pero nos dijo que ya no hay testigos que puedan aportar más datos, pese a que están activas las órdenes de captura internacionales. Lo último que supimos es que el prófugo estaba en Bolivia . Cruzó desde Salvador Mazza hacia Yacuiba y eso lo registró una cámara. Además, el taxista que lo llevó lo reconoció y lo denunció. Creemos que recibe ayuda de alguien, o de parte de su familia que vive en Europa”.

La misma Silvina viajó el pasado noviembre a Bolivia después de que le llegara la información de que Reinfestuel estaba en Santa Cruz de la Sierra. Pese a su esfuerzo y los días que estuvo en el país vecino no logró dar con él.

La familia de la víctima no ceja en su esfuerzo por mantener el caso en el tapete. “No queremos que sea un caso más”, dijo.

Esta jornada de voluntariado fue para “recordar a Ivana como era, solidaria, buena persona”. Y decidieron llevar a cabo esta nueva colecta solidaria para ayudar al Roque Sáenz Peña. “Necesitan elementos de higiene para la gente que se interna, sobre todo para las mujeres embarazadas”, dijo Silvina. Y para recordar a su hermana, hizo este martes un emotivo posteo en X, la red social antes conocida como Twitter. “Hoy 30, cuatro meses de ese día que recibí el llamado que destruyó mi vida por completo, cuatro meses que mi vida se convirtió en una pesadilla de la cual no puedo despertar”, escribió en la publicación, y añadió: “Y no solo eso...hoy cumplo años y no estás. Mi primer cumpleaños sin tu mensaje, sin tu saludo, sin vos. Te extraño”.

Investigación

El esclarecimiento del crimen de Ivana fue posible gracias a un video registrado por una cámara de video vigilancia ubicada en cercanías del lugar donde se concretó el ataque. A partir de este registro gráfico se sospechó que Reinfestuel habría participado del homicidio. Cuando la policía lo fue a arrestar, había desaparecido de los lugares que solía frecuentar. Por el caso, se detuvo también a Ariel Cabrera y Juan José “Tuerca” Masson, que fueron imputados por crimen.

Silvina cree firmemente que el asesino de su hermana va a aparecer. “Días después del asesinato vecinos de la zona de Pérez fueron a la casa de Damián Reinfestuel y quemaron distintos elementos y rescataron varios documentos. Entre esos estaba el pasaporte de este hombre, que tiene doble ciudadanía; la argentina y la alemana. Tal vez consiguió otros documentos falsos, porque con el pedido de captura de Interpol si se presenta a un ente público cae preso. Igual, es muy difícil poder sacar documentos falsos. El fiscal nos dijo que sería muy difícil poder cruzar el océano y que lo más seguro es que esté en América. Este muchacho tiene además muchos amigos en Bolivia, había entrado varias veces según nos dijeron desde Migraciones.”.

Por otro lado, en su momento se ofreció un millón de pesos a quien aportara datos de este hombre. “Creo que esa oferta de parte de Seguridad aún está vigente”, sintetizó Silvina.