Falleció el cadete que había sido atropellado en el túnel Celedonio Escalada

Hernando Andrés Fredes, el repartidor que el pasado 16 de noviembre fue atropellado en el túnel Celedonio Escalada, falleció este sábado por la tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde daba pelea a las múltiples heridas causadas en el siniestro vial. El conductor del vehículo que lo arrolló tenía exceso de alcohol en sangre y está imputado de lesiones culposas graves, agravadas por darse a la fuga y por no socorrer a la víctima.

Por el siniestro vial está imputado el conductor de la camioneta Kia Sorrento, que había intentado huir del lugar del choque. A partir de un acuerdo entre la Fiscalía, la querella y la defensa del imputado, el juez Carlos Leiva dictó su libertad bajo caución de 30 mil dólares. Además, ordenó 90 días de inhabilitación para conducir, con retención del carnet y la prohibición de salir del país. El examen de alcoholemia le dio 0,8.

El caso quedó en manos del fiscal Walter Jurado, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos. Según lo que se pudo establecer hasta el momento, el siniestro sucedió cerca de las 22.

De acuerdo al planteo del fiscal Jurado, Albertelli circulaba por el pasaje Celedonio Escalada en sentido de norte hacia el sur. El acusado manejaba una camioneta KIA Sorento cuando a unos 50 metros antes de llegar a la intersección con calle Pichincha, próximo a la curva, invadió el carril contrario e impactó con el frontal izquierdo de su vehículo contra una motocicleta marca Honda modelo Titan que era conducida por la víctima, Hernando Fredes.

Fredes sufrió lesiones graves que pusieron en riesgo la vida. El fiscal dijo que luego del impacto, el automovilista no detuvo la marcha inmediatamente, sino que lo hizo unos 50 metros aproximadamente sobre la calzada de calle Pichincha y se fue del lugar del hecho a pie y no socorrió a la víctima.

Después fue aprehendido en la intersección de Jujuy y Rodríguez por personal policial de la Brigada Motorizada.

Los familiares del cadete aportaron un video que hizo con su celular un testigo que persiguió y retuvo al conductor en fuga. Allí se ve a tres hombres fuera del KIA, uno de ellos el conductor, al que una voz en off identifica claramente. "Filmalo, filmá a los dos...flaco, vos venías manejando, y vos venías de acompañante (grabando a otro). No pueden andar así". En el video se ve al acompañante defendiéndose: "No nos fuimos a ningún lado". Pero la voz le sigue diciendo: "Quédense acá, hermano, háganse cargo, háganse cargo". Y se ve al conductor consultando su celular recostado en un guardabarros de la camioneta.