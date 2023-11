Choque en el túnel: aseguran que el conductor que chocó al cadete "tiene otro antecedente"

"Si estamos haciendo viral este caso es porque no queremos que ese hombre siga teniendo más estos comportamientos . Sabemos que ya tiene otro antecedente de haber protagonizado un accidente donde le generó lesiones graves a su víctima". El que habla es Javier Fredes , hermando de Hernando Andrés , el hombre de 49 años que la noche del jueves fue atropellado en el túnel Celedonio de Escalada por una camioneta, mientras conducía la moto que utiliza para la aplicación de delibery Pedidos Ya . El conductor del KIA Sorento donde viajaban tres personas quedó detenido y será llevado a audiencia imputativa por el delito de "lesiones culposas graves, agravadas por el intento de darse a la fuga" , según lo informó el Ministerio Público de la Acusación . El caso está en manos del fiscal Walter Jurado , de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, quien ordenó la detención del conductor de la camioneta. El hombre, identificado como Gustavo A, permanecía este sábado privado de su libertad .

En diálogo con La Capital , Javier reprodujo cuál era el estado de su hermano, según se lo habían informado los profesionales del Heca en el parte de las 11.30 de la mañana. "Nos dijeron que está mejorando , que su estado evoluciona. Lo bueno es que el golpe que tenía en la vértebra no era una fisura , lo más complicado son las lesiones en el tórax, omóplato y costilla , que son las que lo tienen todavía en Terapia Intensiva . Pero la columna y la cabeza no estarían comprometidas . Ahora iban a ver si lo podían despertar, aunque va a permanecer en terapia", narró.

HERNANDO FREDES.jpg Hernando, en una foto que posteó su hijo Marcos en sus redes sociales.

Con el correr de las horas se fueron conociendo detalles del episodio, como un video que grabó con su celular un testigo que persiguió y retuvo al conductor en fuga. Allí se ve a tres hombres fuera del KIA, uno de ellos el conductor, al que una voz en off identifica claramente. "Filmalo, filmá a los dos...flaco, vos venías manejando, y vos venías de acompañante (grabando a otro). No pueden andar así". En el video se ve al acompañante defendiéndose: "No nos fuimos a ningún lado". Pero la voz le sigue diciendo: "Quédense acá, hermano, háganse cargo, háganse cargo". Y se ve al conductor consultando su celular recostado en un guardabarros de la camioneta.

Embed

"Tenemos dos testigos, uno es un cadete que llegó cuando mi hermano estaba en el piso, vio el accidente cuando ingresaba al túnel, y un segundo que no era cadete pero que siguió a la camioneta hasta detenerla. El cadete se pudo comunicar conmigo y me dijo que mi hermano estaba en el piso, que vio cómo la chata se iba esquivando otro auto", dijo Javier. Y dejó entrever, por lo que dijeron los testigos, que el conductor estaría en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, aunque eso no fue confirmado oficialmente.

HERNANDO FREDES KIA.jpg El automóvil que protagonizó el choque.

"Lo hacemos viral porque lo de este hombre es reiterado. Nos enteramos de una mujer que fue víctima del mismo hombre en el río, donde él la impactó con una moto de agua, y aparentemente también ebrio. No mató, pero causó heridas graves e hizo mucho daño. Ahora fue mi hermano", dijo Javier. Y remató: "Aquí no estamos hablando de dinero, ya veremos qué hacemos legalmente cuando Andrés salga. Lo que sí queremos es que no vuelva a pasar".

>>Leer más: Un cadete que fue atropellado en el túnel Celedonio Escalada pelea por su vida

Es que tanto Javier -en diálogo con este diario-, como Marcos, hijo de Hernando -en sus redes sociales-, dejaron entrever que la familia del conductor habría intentado frenar el caso con dinero. “Creo en la justicia social y sé que este hdp va pagar por lo que le hizo a mi viejo, no se lo va a llevar de arriba por más plata que quiera poner para ocultar todo. Viejo, te prometo que se va a hacer justicia y cuando te despiertes y estés con nosotros vamos a ver cómo esta gente paga por lo que hizo”, escribió Marcos en su perfil de Instagram.