TecnoLagos lidera el desarrollo emprendedor en el sur provincial

Finalizó el Ciclo Potenciar, orientado a generar capacidades en emprendedores, comerciantes, Pymes y marcas personales del corredor sur de la provincia

14 de agosto 2025 · 07:00hs
Las capacitaciones convocaron a un gran número de interesados que aprovecharon todas las instancias de la cursada.

Entre los meses de marzo y agosto se realizó en TecnoLagos, Comuna de General Lagos, un ciclo de capacitaciones gratuitas que contó con más de 300 asistentes. Se trató del Ciclo Potenciar, orientado a generar capacidades en emprendedores, comerciantes, pequeños emprendedores y marcas personales

“La colaboración entre los gobiernos locales y los emprendedores es fundamental. Estamos convencidos y por eso apostamos desde TecnoLagos a la formación de talento humano, a impulsar el espíritu emprendedor y a generar capacidades productivas”, indicó el presidente comunal de General Lagos, Esteban Ferri.

Durante cuatro meses más de 300 asistentes desarrollaron habilidades estratégicas para emprendedores, como el diseño de modelo de negocios, márketing digital, comunicación interpersonal, networking y análisis de estructuras de costos.

Desarrollo emprendedor

El Ciclo Potenciar, formulado íntegramente desde el equipo de TecnoLagos, surgió a partir de detectar oportunidades de mejora para diferentes emprendimientos y pymes de la región.

Para ello se usaron diagnósticos realizados tanto por la propia institución como por las Áreas de Desarrollo Social y de Desarrollo Productivo de la Comuna.

“El poder de convocatoria nos sorprendió. Hubo jornadas con más de 100 inscriptos. Esto ratifica que los temas elegidos eran los que el público necesitaba. Pero, además, tenemos que destacar la calidad de los docentes, que no solamente compartieron contenido de valor, también trabajaron con dinámicas interactivas basadas en el aprendizaje práctico e incorporando nuevas tecnologías. Cada emprendedor, cada comerciante o pequeño empresario pudo llevarse herramientas para aplicar de forma inmediata”, indicó Silvio Crudo, director de TecnoLagos.

Eje estratégico de Tecnolagos

El fomento del espíritu emprendedor es uno de los ejes estratégicos del Polo Educativo y Tecnológico que funciona en General Lagos. Por esto, se seguirá incentivando a quienes asistieron al Ciclo Potenciar con mentorías personalizadas. Las mismas buscarán brindar acompañamiento personalizado y herramientas prácticas a emprendedores, comercios y profesionales para que consoliden y desarrollen su proyecto o negocio, facilitando su sostenibilidad y crecimiento real.

“A los gobiernos locales, a los presidentes comunales e intendentes nos toca promover el desarrollo en nuestros territorios. Es una forma de seguir generando trabajo, de garantizar el crecimiento, de arraigar a vecinos y vecinas en las localidades que los vieron nacer y que los van a ver crecer. Estamos orgullosos de haber generado este ciclo y sepan que vamos a seguir trabajando juntos para que todo el sector productivo del sur santafesino pueda formar parte de TecnoLagos”, concluyó Ferri.

