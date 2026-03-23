En apenas diez días, 7.200 se inscribieron para cursar el secundario virtual

La propuesta es pública y gratuita, está destinada a personas mayores de 18 años y tiene una duración de tres años. Las clases comenzarán el 8 de abril

En apenas diez días, unas 7.200 personas se anotaron para cursar el primer año de la secundaria virtual lanzada por el Ministerio de Educación de la provincia. La propuesta está destinada a jóvenes y adultos mayores de edad, tiene una duración de tres años y el cursado comenzará el 8 de abril. Para inscribirse hay tiempo hasta este martes, hasta las 24.

La preinscripción a la Escuela de Enseñanza Media Nº 1330, el nombre oficial de la secundaria virtual santafesina, se abrió el 12 de marzo pasado y hasta el domingo unas 7.200 habían completado el formulario on line para participar de la propuesta educativa dirigida a personas de toda la provincia que hayan terminado el nivel primario y quieran completar sus estudios obligatorios.

La escuela virtual despliega una serie de estrategias que tienen como objetivo lograr que los jóvenes y adultos retomen sus estudios de nivel medio y construyan aprendizajes que les permitan tener un nuevo proyecto de vida.

Cuando se presentó, el ministro de Educación de la provincia, José Goity, destacó el costado social de la iniciativa. “Desde el Ministerio de Educación seguimos generando oportunidades para que jóvenes y adultos puedan completar la escuela secundaria. La continuidad de esta propuesta virtual permite estudiar y contar, además, con acompañamiento pedagógico y presencia territorial , garantizando que más santafesinos accedan al derecho a la educación”, sostuvo.

La iniciativa se postula como una solución para completar la escuela media. De acuerdo a un informe presentado en enero pasado por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario, la asistencia escolar en adolescentes de entre 15 y 17 años (edades clave del nivel secundario) alcanzó en 2022 el 86,4 % en Rosario. Se trata de un valor elevado, que además representa una mejora respecto del 77,8 % registrado en el censo de 2010. En términos estrictos, hay más adolescentes dentro de la escuela secundaria que hace una década.

Sin embargo, cuando el análisis se desplaza del plano de la asistencia al del nivel educativo efectivamente alcanzado, la lectura se vuelve menos lineal. La información censal muestra que el crecimiento del porcentaje de población con secundario completo es más lento y no acompaña en igual proporción la expansión de la asistencia, lo que revela trayectorias escolares interrumpidas o inconclusas.

>>Leer más: Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Cómo funciona el secundario virtual

La Escuela de Enseñanza Media Nº 1330 es una institución de gestión estatal, pública y gratuita, que, aunque tiene su sede administrativa en Rosario, ofrece esta propuesta educativa con alcance en todo el territorio santafesino.

La posibilidad de cursar el secundario en forma virtual está dirigida a personas de toda la provincia que sean mayores de 18 años, vivan en Santa Fe y cuenten con el séptimo grado dela escuela primaria aprobado.

A diferencia de la secundaria tradicional, la modalidad de estudio no se articula en materias sino que se desarrolla a través de módulos interdisciplinarios en aulas virtuales, con acompañamiento permanente de tutores. Además, el programa prevé encuentros presenciales obligatorios en sedes territoriales distribuidas en distintos puntos de la provincia.

Las clases de la escuela virtual comenzarán el miércoles 8 de abril y tendrá una duración de tres años, correspondientes al ciclo de formación básica y orientada.

Como inscribirse

Quienes deseen preinscribirse deberán completar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/z1tshD45VEZvCnrM8. Tienen tiempo hasta este martes a las 24.

Para más información o consultas, también se puede llamar al teléfono 341 4249064, enviar un correo electrónico a [email protected] o dirigirse a la sede de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos (EEMPA) N.º 1330, ubicada en Buenos Aires 981, en la ciudad de Rosario.