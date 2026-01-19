Educación en Rosario: crece la asistencia, pero menos jóvenes terminan el secundario

Un informe de la UNR revela que, aunque aumentó la asistencia escolar en el nivel medio, la finalización del secundario avanza a un ritmo más lento. La brecha expone trayectorias educativas interrumpidas y consolida al secundario como el eslabón más frágil del sistema educativo local.

Durante más de un siglo, la educación en Rosario avanzó de manera casi ininterrumpida. La alfabetización dejó de ser un problema estructural, la escolarización primaria se volvió prácticamente universal y la asistencia a la escuela secundaria creció de forma sostenida. Sin embargo, los últimos datos censales muestran una tensión que atraviesa al sistema educativo local: estar en la escuela no siempre implica completar el nivel .

Un informe elaborado por la Usina de Datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) permite observar con perspectiva histórica cómo la expansión del acceso educativo no se traduce automáticamente en trayectorias completas, en particular en el nivel secundario.

Según el informe, la asistencia escolar en adolescentes de entre 15 y 17 años (edades clave del nivel secundario) alcanzó en 2022 el 86,4 % en Rosario. Se trata de un valor elevado, que además representa una mejora respecto del 77,8 % registrado en el censo de 2010. En términos estrictos, hay más adolescentes dentro de la escuela secundaria que hace una década .

Sin embargo, cuando el análisis se desplaza del plano de la asistencia al del nivel educativo efectivamente alcanzado , la lectura se vuelve menos lineal. L a información censal muestra que el crecimiento del porcentaje de población con secundario completo es más lento y no acompaña en igual proporción la expansión de la asistencia, lo que revela trayectorias escolares interrumpidas o inconclusas.

El informe no mide abandono año por año ni egresos anuales, pero la comparación entre generaciones deja en evidencia una brecha persistente entre quienes transitan el secundario y quienes logran finalizarlo.

El secundario, el eslabón más frágil

La serie histórica reconstruida por la Usina de Datos muestra un patrón claro: la primaria fue el nivel que logró consolidarse primero, con tasas muy altas de finalización desde hace varias décadas. El secundario, en cambio, aparece como el eslabón más frágil del sistema educativo rosarino.

Mientras que el analfabetismo cayó de manera drástica y pasó de ser un fenómeno extendido en los censos de fines del siglo XIX a un problema residual en 2022, la terminalidad del nivel medio sigue siendo una asignatura pendiente para una porción significativa de la población.

El contraste es elocuente: el acceso se amplió más rápido que la finalización. El sistema educativo logró incorporar a más estudiantes, pero tiene mayores dificultades para sostenerlos hasta la obtención del título.

Trayectorias largas, menos títulos

Otro dato relevante del informe es el aumento de los años promedio de escolaridad de la población rosarina. Este indicador creció de forma constante a lo largo del tiempo, lo que sugiere que las personas permanecen más tiempo dentro del sistema educativo.

No obstante, ese incremento en los años cursados no siempre se traduce en títulos completos, especialmente en el nivel secundario. La diferencia entre “años de estudio” y “nivel alcanzado” refuerza la hipótesis de trayectorias prolongadas pero interrumpidas, con repitencias, abandonos tardíos o egresos postergados.

El informe no atribuye esta brecha a un factor único ni coyuntural. Por el contrario, al analizar más de 150 años de información censal, sugiere que el problema del secundario tiene un carácter estructural, que persiste incluso en contextos de expansión educativa general.