El Tribunal Electoral recordó que está prohibido usar celular en el box de votación

No se puede usar el celular en el box electoral.

Los santafesinos y santafesinas saben que se realizarán las elecciones generales de la provincia, pero tal vez no tengan en claro que si van con celular "no podrán sacarlo en el boz para hablar ni sacar fotos".

"Las autoridades de mesa no pueden pedir que dejen el celular sobre la mesa y entren sin él, pero si habrá cartelería advirtiendo que no se puede usar en móvil durante el acto eleccionario", dijo Ayala. En este sentido quedan pocos caminos: no llevarlo, que alguien tenga por unos minutos afuera del cuarto oscuro o guardarlo en el bolsillo.