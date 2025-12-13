La Capital | Ovación | hockey

Hockey: Las Leoncitas, con la rosarina Delfina Persoglia, fueron subcampeonas del mundo

La selección argentina femenina perdió la final del Mundial de Santiago de Chile frente a Países Bajos por 2 a 1. No pudo repetir el título de 1993.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

13 de diciembre 2025 · 14:56hs
Delfina Persoglia jugó 4 de los 5 partidos de la selección argentina junior de hockey en el Mundial.

Delfina Persoglia jugó 4 de los 5 partidos de la selección argentina junior de hockey en el Mundial.

La selección argentina femenina de hockey sobre césped, con la delantera rosarina Delfina Persoglia, no pudo conseguir el título en el Mundial de Santiago de Chile. Este sábado perdió la final contra un clásico histórico, Países Bajos, por 2 a 1 en el Centro Deportivo de Hockey Césped. La derrota le impidió obtener la segunda conquista mundial junior argentina de la historia. De todos modos, la medalla de plata fue muy meritoria

La derrota de Las Leoncitas, con el ingreso de la delantera rosarina Persoglia, frente a Países Bajos por 2 a 1 no admite discusiones. Pese a la superioridad del rival, la selección argentina peleó hasta el final, luego de conseguir el descuento a partir del gol de Lara Casas

La Leoncita rosarina Persoglia y sus compañeros intentarán emular sin éxito la primera victoria a nivel internacional del hockey argentino. Un título mundial junior conseguido en la ciudad española de Terrassa en 1993, con la victoria en la final sobre Australia por 2 a 1. Los goles fueron de Anabel Gambero y Vanina Oneto.

Esa primera conquista mundialista tuvo dos históricas jugadores rosarinas en el plantel argentino: Julieta Castellán y Ayelén Stepnik.

Del hockey de Jockey y Universitario

Castellán, representante del Jockey Club, fue titular durante el Mundial. Stepnik, la más jóven de aquel plantel, del club Universitario, no tuvo la oportunidad de jugar.

image - 2025-12-13T140041.070
Julieta Castellán (arriba, izquierda) y Ayelén Stepnik (arriba, derecha) celebran el título de 1993.

Julieta Castellán (arriba, izquierda) y Ayelén Stepnik (arriba, derecha) celebran el título de 1993.

La carrera de Castellán con la celeste y blanca continúo en el seleccionado mayor. Jugó el Mundial de Dublín 1994, con la obtención de un subcampeonato, y participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96.

Stepnik también compitió en Atlanta 96 y su figura trascendió con los años, formando parte de la camada que dio origen a Las Leonas, con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y el bronce en los de Atenas 2004, la presea dorada en el Mundial de Perth 2002 y la de bronce en el de Madrid 2006.

La trayectoria de Persoglia

Persoglia, al igual que Stepnik, juega al hockey en el club Universitario y este año fue campeona con Las Leoncitas del campeonato Panamericano junior de Asunción del Paraguay.

En el Mundial, la delantera de 20 años disputó 4 de los 5 partidos jugados (3 de titular) hasta el momento por la selección argentina. Convirtió un gol en el debut, en la aplastante victoria sobre Zimbabwe por 13 a 0.

En cada partido se observa en la tribuna una bandera argentina con la inscripción: "Delfina. Donde vayas tu manada va con vos". La jugadora de Uni tiene hinchada propia en Santiago de Chile.

Argentina accedió a la final luego de atravesar la fase de grupos, con la victoria mencionada frente a Zimbabwe, el empate con Bélgica (1-1) y el triunfo sobre Galés (8-0), y luego de superar en cuartos de final a Alemania (2-1) y en semifinales a China (3-0).

