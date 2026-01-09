La Capital | La Ciudad | lentes

El gobierno de Santa Fe entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

La provincia decidió donar los anteojos a través de instituciones a partir del decomiso en una causa penal sobre estafas

9 de enero 2026 · 11:34hs
Los marcos de lentes se repartieron en la sede local del Poder Ejecutivo provincial.

Foto: Maxi Klanjscek.

Los marcos de lentes se repartieron en la sede local del Poder Ejecutivo provincial.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) organizó este viernes un acto para entregar marcos de lentes gratuitos en Rosario. La iniciativa beneficia a 170 jubilados que fueron seleccionados a través de distintas entidades de la ciudad.

El gobierno de Santa Fe confirmó que los accesorios fueron incautados en una investigación penal sobre estafas y descartaron incluirlos en las subastas de bienes de bandas delictivas. "Esto no representa un monto alto", explicaron en cuanto a la asignación directa de los recursos fuera del circuito de los remates.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la donación se canalizó a través de centros de jubilados locales. En diálogo con LT8, señaló: "Esto es muy importante para un jubilado que tiene que cambiar los lentes. Cada marco cuesta entre 50.000 y 100.000 pesos".

Donación de marcos de lentes a jubilados de Rosario

"No me da vergüenza venir a pedirlo, pero se ve que hay gente que sí", comentó una de las beneficiarias antes del acto organizado en la sede del gobierno santafesino. Luego se refirió a los problemas económicos que tienen las personas mayores a la hora de cambiar estos accesorios: "Es muy costoso tener algo que más o menos nos quede bien".

La mujer que asistió al encuentro organizado por Aprad forma parte del Centro de Jubilados y Pensionados Nuevo Desafío, que funciona en el barrio Azcuénaga. "Esto es hermoso, es un mimo para nosotros", expresó.

>> Leer más: Entrega de anteojos gratis: quiénes pueden solicitarlos y cómo es el trámite

Bienes secuestrados

Figueroa Escauriza apuntó que la entrega de marcos alcanza a un total de 500 jubilados después de distintas etapas de selección. Las personas elegidas quedan registradas y no pueden volver a recibirlos.

Por otra parte, el funcionario recordó que Aprad no sólo hace donaciones de objetos que quedaron en manos del Estado, sino también de elementos nuevos que se compran con el dinero de las subastas. Uno de los focos principales son las escuelas, donde proveen desde útiles hasta ventiladores o pintura para renovar las instalaciones.

"Cada bien que vamos secuestrando tiene diferentes finalidades. Siempre trataremos de busca el mejor destino", indicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales. Como criterio general planteó la necesidad de que cada acción permita un reparto "justo y equitativo", de modo que esta vez decidieron resolver la distribución junto con los centros de jubilados rosarinos.

