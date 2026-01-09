La Capital | Ovación | Newell's

Fabbiani intimó a Newell's y trató de mentiroso al periodista que lo informó: la respuesta fue lapidaria

El cronista reveló que el DT cobrará hasta junio de este año y le dijo que los hinchas están molestos con él porque casi manda al equipo al descenso

9 de enero 2026 · 15:19hs
Fabbiani apuntó contra el periodista que dio a conocer su intimación a Newells y este recogió el guante. 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Fabbiani apuntó contra el periodista que dio a conocer su intimación a Newell's y este recogió el guante. 

La intimación de pago de 200 mil dólares que llegó a Newell's de parte de Cristian Fabbiani se hizo pública a través de un periodista rosarino que cubre la información del club del Parque.Fabbiani trató al cronista de "mentiroso" y este respondió con un mensaje contundente.

El periodista que informó sobre la intimación de Fabbiani, una noticia que cayó como una bomba en el Parque es Hernán Cabrera, quien se desempeña como cronista de la vida rojinegra en La Capital, La Ocho y otros medios rosarinos.

Poco después, Fabbiani respondió con una historia en Instagram en la que acusa a Cabrera de mentir y le pide a la gente de Newell's que no le crean.

"Todo lo que dice Cabrera es mentira. Yo no intimé a Newell's por la deuda que mantiene conmigo", escribió el entrenador y dio a entender que el reclamo es por una deuda que supuestamente el club mantiene con los integrantes de su cuerpo técnico.

La contundente respuesta del periodista

Pero Cabrera recogió el guante y no se quedó callado. Y su respuesta fue lapidaria. "Sería bueno que le cuentes al pueblo leproso que pediste cobrar hasta junio de 2026 para rescindir y te lo tuvieron que firmar porque si no (Lucas) Bernardi no podía dirigir", escribió el cronista. Y remató: "Contale al hincha que tu cuerpo técnico firmó de mutuo acuerdo y vos gestionaste un convenio aparte", además de invitar a Fabbiani a que revelara los términos de dicho acuerdo.

En su respuesta, Cabrera le pide coherencia a Fabbiani, quien en su momento afirmó que a Newell's venía gratis y después terminó reclamando que le siguieran pagando hasta junio de 2026 (su contrato vencía en diciembre de este año), algo que finalmente consiguió gracias a las urgencias del club para que Bernardi se hiciera cargo del equipo.

En su historia de Instagram, Fabbiani intentó poner a los hinchas de Newell's contra Cabrera, algo que el cronista desactivó con inteligencia al afirmar que con quien están molestos los simpatizantes rojinegros es con el Ogro: "Te cuento que los hinchas están molestos porque dejaste a Newell's al borde del descenso, no es por otra cosa", lo contragolpeó.

