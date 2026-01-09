Vicho Pizarro llegó a Central y su compañero en Colo Colo, Arturo Vidal, le envió un afectuoso mensaje

La llegada del volante chileno a la entidad Canalla generó una ola de reacciones del otro lado de la cordillera, precisamente de Colo Colo y excompañeros

Este último jueves Rosario Central anunció en sus redes oficiales la llegada del primer refuerzo de este mercado de pases , el chileno Vicente Pizarro. En simultáneo con los saludos de bienvenida de parte del mundo Central para el joven mediocampista, de 23 años, al otro lado de la cordillera aparecieron las despedidas del caso. Así, en la cuenta de Colo Colo, exclub de Pizarro, le dedicaron distintos posteos por su partida y deseos de éxito.

Entre bienvenidas y despedidas, uno de los comentarios que se llevó la atención de muchos fue el de Arturo Vidal, excompañero del Vicho Pizarro. "Mucha suerte, mi crack. Demuestra la máquina que eres, Vicente", fue el mensaje que dejó el King, como apodan a Vidal, por la partida de Pizarro al Gigante de Arroyito.

Según una nota publicada por el sitio web de TNT en Chile, el posteo de Arturo Vidal a modo de despedida para Vicente Pizarro se dio entre los comentarios de bienvenida del mediocampista a Central. Vidal, compañero del Vicho tanto en Colo Colo como en la selección de Chile, se expresó de esta manera ante la partida de Pizarro.

Colo Colo lo despidió

Colo Colo, por su parte, se despidió de Pizarro con una serie de publicaciones en redes oficiales en las que le hicieron honor al joven jugador por dejar la institución que lo formó y lo vio dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

Producto de las inferiores de Colo Colo, capitán del equipo y con 6 títulos logrados en el club, el Vicho Pizarro se suma a Rosario Central con apenas 23 años. Y lo hace, entre otros objetivos, para agregar presencia internacional en su currículum, jugando la presente edición de la Copa Libertadores de América y para tomar parte del exigente fútbol argentino, donde tendrá que conseguir una rápida adaptación. Todo un desafío para el volante chileno.