Malcorra, sobre su salida de Central: "Me hicieron una oferta, no llegamos a un acuerdo y eso fue todo"

El volante, que ya entrena con Independiente, dijo que dejó muchos amigos en Arroyito y destacó su relación con Belloso

Ignacio Malcorra explicó el motivo por el que se fue de Central.

Ignacio Malcorra ya entrena a full con Independiente con vistas al debut del Rojo en el torneo Apertura. El exitoso paso del volante por Central es historia y el jugador tiene todos sus objetivos asociados al equipo de Avellaneda, aunque explicó los motivos de su salida. "No nos pusimos de acuerdo", dijo.

Atrás quedó una novela mes sobre su continuidad o no en el Canalla que se extendió durante casi un mes y que mantuvo en vilo a los hinchas canallas. Es que Malcorra es el futbolista de mejor rendimiento en los últimos tres años en Arroyito y además es un ídolo de sus simpatizantes.

En Central todos querían que firmara un nuevo contrato y continuara en el club, y eso incluye a hinchas y directivos (sobre el cuerpo técnico no se sabe, ya que hay una historia previa entre Malcorra y Jorge Almirón en Lanús). Pero eso no ocurrió y ahora todos, incluido el club, deben dar vuelta la página.

Malcorra, sobre su salida del Canalla

Malcorra quedó libre el 31 de diciembre y pese a que tenía una propuesta formal para renovar el contrato, la oferta no lo conformó y prefirió irse a Independiente. Y ahora lo explicó.

"Central me mandó una oferta, no llegamos a un acuerdo y nada más", dijo Malcorra en una entrevista con TyC para explicar los motivos de su alejamiento. Y añadió: Hay veces que los caminos se dividen y no es más que eso".

Malcorra dijo que tiene una excelente relación con el presidente Gonzalo Belloso y la vicepresidente Carolina Cristinziano. "Desde que llegué pasamos momentos de mucha alegría, ganamos muchas cosas, salimos campeones... Pasamos tres años muy lindos", expresó.

También destacó que quiere mucho a Central y a sus hinchas, y que dejó en el club muchos amigos. "Apareció la oferta de Independiente y decidí venir acá, eso es todo", cerró.