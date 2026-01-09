La Capital | Negocios | Pichincha

Están definidos: ¿quiénes desembarcan en las torres Nordlink de Pichincha?

Hay uno que sorprende en el área comercial. Ya está confirmado un clásico saludable en el área gastronómica y hay también marcas internacionales.

María Laura Neffen

9 de enero 2026 · 15:40hs
Ya se empiezan a conocer los primeros nombres de quienes ocuparán los espacios de las Nordlink Point.

En la esquina de Santiago y Brown ya se empieza a ver la envergadura de la nueva obra del equipo del desarrollador Aldo Lattuca. Es que las nuevas Nordlink Point PWP, que siguen el modelo de las originales en Puerto Norte, están prontas a ser inauguradas y Negocios de La Capital pudo saber quienes son los primeros servicios que desembarcarán allí.

El proyecto lleva el sello del estudio Bodas Miani Anger arquitectos y cuenta con 8 plantas de oficinas AAA, una sigla que se utiliza para denominar un espacio corporativo premium donde se prioriza la tecnología, el diseño, la ubicación y la alta calidad de los detalles. Cada piso tiene unos 1350 metros cuadrados modulables que se subdividen. En diálogo con Negocios, Esteban Lattuca explicó que el objetivo es que se sigan alquilando grandes superficies, partiendo de los 300 metros cuadrados y añadió que “la comercialización de las oficinas viene muy bien en ocupación”.

Un dato clave son los servicios y comercios que acompañarán a las oficinas, porque de hecho ya se están firmando los primeros contratos. Por un lado, desembarcarán en la planta baja de las torres los franquiciados de Green Eat, marca gastronómica saludable con el sello del “fast good” que lleva adelante en Rosario Reynaldo Bacigalupo.

baja
Así se verá la esquina de Santiago y Brown cuando se estrene en su totalidad.

Los espacios

Otra de las noticias, y quizá la que más sorprende, es la llegada del maternal La Nube. Se trata de un jardín de infantes muy consolidado en Rosario, con sede principal sobre calle Paraguay entre Urquiza y Catamarca, que ahora hace su ampliación en Pichincha. Estratégicamente la jugada es certera, porque habrá muchos empleados y ejecutivos en Nordlink Point que encontrarán allí una solución para sus hijos más pequeños a metros de su espacio laboral.

Leer más: Lattuca lleva el modelo Nordlink al corazón de Pichincha

En lo que respecta a los comercios, lo que Negocios pudo saber es que una marca internacional de ópticas está interesada en el espacio, pero aun faltan detalles para dar a conocer el nombre.

Dentro de toda la propuesta, queda aún un lugar central del complejo: un local comercial de amplias dimensiones, de hecho es el más grande con 186 metros cuadrados, que los desarrolladores lo reservan para una marca de las grandes que puede ser nacional o internacional. “Queremos seleccionar bien a quienes ocupen ese espacio, porque es clave en el proyecto”, explica Esteban.

Arte con calidad en Pichincha

Otro de los puntos distintivos que tendrá este desarrollo es la creación de una galería de arte propia. Estará en el espacio interior en planta baja y Esteban adelanta que “tendrá arte contemporáneo de colección” bajo la curaduría de Roberto Echen y la dirección de Gabriela Galassi junto a Esteban.

La obra completa de las Nordlink se terminará aproximadamente en marzo y a partir de allí comenzará el tiempo de interiorismo, tanto de las oficinas como de los espacios comerciales.

