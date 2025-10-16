El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas

La ciudad tendrá un leve respiro, con descenso de temperaturas incluido, después de una serie de jornadas más parecidas al verano que a la primavera

Rosario pone pausa al mini verano y se espera que el tiempo de este viernes esté marcado por las lluvias.

Las condiciones climáticas casi veraniegas que se vivieron en Rosario en los últimos días tendrán una breve pausa este viernes y el tiempo estará un poco más respirable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé no sólo un descenso de temperaturas , sino también un alerta amarillo por tormentas y vientos con ráfagas de consideración.

Este viernes , Rosario comenzará la jornada con probabilidad de tormentas aisladas y vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) durante la madrugada.

Para la tarde, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo .

En un breve informe, el organismo detalló: "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm , que pueden ser superados puntualmente".

Recomendaciones ante un alerta por tormentas

Ante este panorama, se recomienda no circular por la calle cuando rige un alerta meteorológico, salvo que sea necesario. En ese caso es necesario actuar con mayor precaución a la hora de estacionar vehículos cerca de los árboles en la vía pública. También es importante mantener a los animales domésticos dentro de lugares protegidos.

A la hora de salir de casa hay que evitar el contacto con columnas de alumbrado, cables de cualquier tipo o cajas de luz. Las autoridades locales recomiendan comunicarse con el teléfono gratuito 103 de Protección Civil para hacer cualquier reclamo por problemas derivados de la tormenta. También es posible enviar solicitudes a través de MuniBot, la plataforma de Whatsapp de la línea 341-5-440147.

Por otra parte, el municipio sugiere las siguientes medidas de prevención antes de una tormenta:

Sacar la basura en los horarios de recolección.

No dejar los residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

Colaborar con el barrido de las veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas.

Limpiar las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Medidas a tener en cuenta después de la tormenta

Desde la Municipalidad, recordaron que, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua después de la tormenta.

Además, resaltaron que es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo. En caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.