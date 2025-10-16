La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas

La ciudad tendrá un leve respiro, con descenso de temperaturas incluido, después de una serie de jornadas más parecidas al verano que a la primavera

16 de octubre 2025 · 22:51hs
Rosario pone pausa al mini verano y se espera que el tiempo de este viernes esté marcado por las lluvias.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Rosario pone pausa al mini verano y se espera que el tiempo de este viernes esté marcado por las lluvias.

Las condiciones climáticas casi veraniegas que se vivieron en Rosario en los últimos días tendrán una breve pausa este viernes y el tiempo estará un poco más respirable. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé no sólo un descenso de temperaturas, sino también un alerta amarillo por tormentas y vientos con ráfagas de consideración.

Este viernes, Rosario comenzará la jornada con probabilidad de tormentas aisladas y vientos con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) durante la madrugada.

Para la tarde, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo.

En un breve informe, el organismo detalló: "El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente".

Recomendaciones ante un alerta por tormentas

Ante este panorama, se recomienda no circular por la calle cuando rige un alerta meteorológico, salvo que sea necesario. En ese caso es necesario actuar con mayor precaución a la hora de estacionar vehículos cerca de los árboles en la vía pública. También es importante mantener a los animales domésticos dentro de lugares protegidos.

A la hora de salir de casa hay que evitar el contacto con columnas de alumbrado, cables de cualquier tipo o cajas de luz. Las autoridades locales recomiendan comunicarse con el teléfono gratuito 103 de Protección Civil para hacer cualquier reclamo por problemas derivados de la tormenta. También es posible enviar solicitudes a través de MuniBot, la plataforma de Whatsapp de la línea 341-5-440147.

Por otra parte, el municipio sugiere las siguientes medidas de prevención antes de una tormenta:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección.
  • No dejar los residuos afuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.
  • Colaborar con el barrido de las veredas, retirar cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento en balcones y terrazas.
  • Limpiar las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Medidas a tener en cuenta después de la tormenta

Desde la Municipalidad, recordaron que, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua después de la tormenta.

Además, resaltaron que es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo. En caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Los familiares de los fallecidos se reunieron en el Monumento a la Bandera, en un encuentro cargado de tristeza e indignación

Fentanilo contaminado: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

Por Tomás Barrandeguy

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados en la causa penal

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste
El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela de zona oeste

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas
El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con alerta amarillo por tormentas

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Crimen sin cuerpo: piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
El consultor Jaime Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: Tengo miedo, no quiero morir
La periodista Agustina Peñalva denunció acoso y pidió justicia: "Tengo miedo, no quiero morir"

Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo
Día de la Madre: los comercios esperan un repunte hasta el domingo

Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying
Proponen multas y trabajo comunitario a los padres de quienes hagan bullying

Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027
Seguridad: estiman que la Estación Policial Centro estará operativa en 2027

Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía
Tenso cruce entre Milei y Feinmann: el presidente se quedó en blanco tras preguntas sobre Espert y la economía

Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica
Uruguay legalizó la eutanasia: cómo es la ley que se convirtió en un hito en Latinoamérica

Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste
Microtráfico: inactivaron un puesto de venta de drogas en zona noroeste

Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio
Lo balearon en un intento de robo y manejó herido hasta una estación de servicio

Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste
Un detenido en operativos de clausuras de chatarrerías en zona oeste

Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna
Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad
Proponen crear un programa de empleo para personas con discapacidad

Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país
Milei se mostró incómodo ante preguntas sobre Espert y la situación económica del país

Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas
Fentanilo contaminado: Rosario se moviliza para pedir justicia por las víctimas

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Narcomenudeo desde la cárcel: 34 imputados por venta en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario
Todo vacante en el Quini 6: se viene un pozo multimillonario

El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega
El tiempo en Rosario: el jueves llega con una tarde casi veraniega

Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza
Salvataje: Bessent dobló la apuesta verbal pero el dólar cerró en alza

Pullaro: Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo
Pullaro: "Desde Provincias Unidas no vamos a proponer un presidente, vamos a ponerlo"

La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario
La Libertad Avanza evalúa cerrar la campaña electoral con Milei en Rosario