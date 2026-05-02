El tiempo en Rosario: temperaturas invernales para el cierre del fin de semana largo El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que, durante el domingo, se registrará la marca más baja en lo que va del año 2 de mayo 2026 · 19:25hs

Virginia Benedetto / La Capital Las temperaturas obligarán a reforzar el abrigo este domingo porque el tiempo estará muy frío.

El primer domingo de mayo no será uno más si de cuestiones meteorológicas se trata. El tiempo para el cierre del fin de semana largo indica que, durante la jornada, se registrará la temperatura más baja en lo que va del año.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el cielo estará completamente despejado durante todo el día. La nota la darán las temperaturas, que mostrarán registros invernales en pleno otoño.

La jornada arranca con 5º durante la madrugada para descender hasta los 3º hacia la mañana, marca que configurará la temperartura mínima del domingo. Durante la tarde, los termómetros tendrán un repunte considerable, hasta los 18º, la máxima que estipula el SMN para el último día del fin de semana largo.

Repunte de las temperaturas durante la semana Los 3º de temperatura mínima que experimentará Rosario serán una situación aislada si se contempla el pronóstico extendido del SMN, que muestra repuntes también en las máximas.

>> Leer más: Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados El lunes, el cielo presentará algunas nubes pasajeras, una temperatura mínima de 9º y una máxima que llegará a 24º. Hacia el martes, la mínima subirá unos grados, hasta los 14º, y la máxima se mantendrá en el mismo registro que el martes, aunque se espera que el cielo esté mayormente nublado.