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El tiempo en Rosario: lunes frío a la mañana y caluroso por la tarde

La semana que empieza se anticipa con precipitaciones y los termómetros con muchas subas y bajas

3 de mayo 2026 · 23:29hs
El tiempo en Rosario: lunes frío a la mañana y caluroso por la tarde

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 4 de mayo en Rosario nubosidad variable, una temperatura máxima de 24º y una mínima de 8º, en el arranque de una semana que se anticipa con precipitaciones, viento y muchas subas y bajas.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del norte, un registro de 8º y cielo algo nublado que se mantendría así hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 11º. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 24º bajando a 14º en la noche.

El martes estaría mayormente nublado y con algunas chances de chaparrones entre la tarde y la noche. Las marcas oscilarían entre 24º y 14º.

Para el miércoles hay previsiones de una máxima de 26º, una mínima de 15º y posibles tormentas en la tarde.

El jueves arrancaría con chaparrones y fuertes ráfagas de viento, para dar paso a la tarde a eventuales lluvias aisladas. La máxima llegaría a 23º y la mínima no bajaría de 15º.

El viernes habría fuertes vientos del sudoeste, con velocidades de hasta 41 km/h y ráfagas que llegarían a 59 km/h. Se anuncia un marcado descenso de la temperatura: 15º de máxima y 6º de mínima.

El sábado continuarían el viento y las ráfagas intensas, con apenas 14º de máxima y una mínima que rondaría los 8º.

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