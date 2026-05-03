El tiempo en Rosario: lunes frío a la mañana y caluroso por la tarde

Policiales
Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
economia
Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe
La Ciudad
Proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas
Información General
Tras los polémicos despidos, Lumilagro contrata 60 empleados y abre 15 locales
La Ciudad
La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
Información General
San Juan: una odontóloga fue condenada por extraerle 12 dientes a un niño de 5 años
Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho
Economia
El Gran Rosario, un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Zoom
Cultura: lanzan la temporada 2026 los organismos estables municipales de Rosario
La Región
Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
policiales
Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
Politica
El lanzamiento del nuevo espacio del peronismo tuvo presencia santafesina
Policiales
La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco