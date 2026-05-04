El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia

La máxima se mantendría en 24º e incluso aumentaría el miércoles, pero el jueves llegarían fuertes vientos y ráfagas, y el viernes habría un brusco descenso en la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 5 de mayo una temperatura máxima de 24º y posibilidad de chaparrones a partir de la tarde, en vísperas de un miércoles con chances de lluvias y tormentas.

La madrugada del martes llega con vientos leves del norte, una marca de 16º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 14º. A partir de la tarde y hasta la noche hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de chaparrones, primero con una máxima de 24º y a última hora bajando a 20º.

El miércoles tiene algunas chances de chaparrones en la madrugada, lluvias aisladas a la mañana y tormentas a la tarde y a la noche. Los registros estarían en aumento: la máxima sería de 26º y la mínima de 16º.

Para el jueves anticipan fuertes ráfagas durante todo el día, con posibilidades de chaparrones matinales y lluvias aisladas vespertinas. Las temperaturas oscilarían entre 20º y 16º.

El viernes sería ventoso con ráfagas de hasta 60 km/h y un marcado descenso de las marcas: 15º de máxima y 6º de mínima.

El sábado se mantendría el viento fuerte con ráfagas, con una máxima de 15º y una mínima de 8º.

Para el domingo hay previsiones de cielo entre algo nublado y despejado, con registros entre 16º y 6º.