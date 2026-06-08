Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

El pronóstico anuncia lluvias para este lunes y varios días de estabilidad a partir del martes. Las mínimas irán bajando hacia el final de la semana

Seguir a La Capital en Google

La semana comenzó con paraguas en Rosario , pero terminará con campera. Después de las lluvias previstas para este lunes, el pronóstico del tiempo anticipa una secuencia poco habitual en las últimas semanas: varios días consecutivos sin precipitaciones y con temperaturas que se moverán dentro de valores típicos de junio.

No habrá calor ni tampoco irrupciones de aire polar. El escenario que se perfila es el de mañanas frescas, tardes templadas y un cielo que, al menos por unos días, dará una tregua.

Las mayores probabilidades de lluvia se concentrarán este lunes durante la mañana y las primeras horas de la tarde, aunque ya no rige alerta amarilla .

Luego las condiciones comenzarán a mejorar y la inestabilidad perderá fuerza. La temperatura se mantendrá entre los 13 y los 16 grados, en una jornada marcada por la humedad y el cielo cubierto.

clima

Una semana de temperaturas parejas

A partir del martes el tiempo se estabilizará.

Las máximas se mantendrán prácticamente sin cambios durante toda la semana: 16 grados el martes, 17 el miércoles y jueves, y 18 el viernes.

Las diferencias aparecerán sobre todo en las primeras horas del día.

El martes arrancará con 10 grados, el miércoles con 9 y el jueves con 8. El viernes será la mañana más fresca de la semana, con una mínima prevista de 6 grados.

Más allá de las variaciones térmicas, el dato saliente del pronóstico es la ausencia de nuevas precipitaciones. Rosario tendrá por delante varios días consecutivos sin lluvias a la vista.