El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la madrugada y la mañana de este lunes en Rosario un alerta amarillo por lluvias persistentes, con una temperatura máxima que no superaría los 16º.
La temperatura máxima no superaría los 16º
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la madrugada y la mañana de este lunes en Rosario un alerta amarillo por lluvias persistentes, con una temperatura máxima que no superaría los 16º.
La madrugada y la mañana del lunes llegan con un alerta amarillo por lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Desde la tarde estaría mayormente nublado, primero con una máxima de 16º y por la noche con los registros bajando a 13º.
El martes tendría cielo mayormente nublado, con la máxima manteniéndose en 16º y la mínima descendiendo hasta los 10º.
El miércoles otra vez estaría mayormente nublado, con un leve aumento de la máxima (llegaría a 17º) y una pequeña baja en la mínima (en torno a los 9º).
Para el jueves se anuncia la posibilidad de que esté un poco menos nuboso, todavía con la máxima en 17º y la mínima retrocediendo hasta los 8º.
El viernes volvería a estar mayormente nublado, con marcas entre 18º y 6º.
El sábado tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, 18º de máxima y 9º de mínima.