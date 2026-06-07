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El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

La temperatura máxima no superaría los 16º

7 de junio 2026 · 23:24hs
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El tiempo en Rosario: el lunes arranca con alerta amarillo por lluvia

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la madrugada y la mañana de este lunes en Rosario un alerta amarillo por lluvias persistentes, con una temperatura máxima que no superaría los 16º.

La madrugada y la mañana del lunes llegan con un alerta amarillo por lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual. Desde la tarde estaría mayormente nublado, primero con una máxima de 16º y por la noche con los registros bajando a 13º.

El martes tendría cielo mayormente nublado, con la máxima manteniéndose en 16º y la mínima descendiendo hasta los 10º.

El miércoles otra vez estaría mayormente nublado, con un leve aumento de la máxima (llegaría a 17º) y una pequeña baja en la mínima (en torno a los 9º).

Para el jueves se anuncia la posibilidad de que esté un poco menos nuboso, todavía con la máxima en 17º y la mínima retrocediendo hasta los 8º.

El viernes volvería a estar mayormente nublado, con marcas entre 18º y 6º.

El sábado tiene previsiones de cielo parcialmente nublado, 18º de máxima y 9º de mínima.

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