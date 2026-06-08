El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º

Anuncian una semana donde el sol se mostraría a cuentagotas

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 8 de junio una temperatura máxima de 16º, con niebla matutina y muchas nubes desde la tarde, en una semana donde el sol se mostraría a cuentagotas.

La madrugada del martes llega con vientos leves del sur, con un registro de 12º y cielo parcialmente nublado. Para la mañana se espera niebla con los termómetros marcando 10º. Desde la tarde estaría entre mayormente nublado y nublado, con una máxima de 16º bajando en la noche a 13º.

El miércoles habría un leve repunte en las marcas, con 17º de máxima y 11º de mínima, aunque el cielo seguiría entre mayormente nublado y nublado.

El jueves estaría parcialmente nublado en la mañana y algo nublado desde la tarde, con temperaturas entre 17º y 8º.

El viernes otra vez estaría mayormente nublado, la máxima subiría hasta los 18º y la mínima retrocedería hasta los 6º.

El sábado tiene previsiones de 18º de máxima, 9º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El domingo habría algo más de nubes, con una máxima de 19º y una mínima de 11º.