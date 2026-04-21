El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

Los registros mostrarían un leve aumento en los próximos días, pero la semana próxima la mínima rompería el piso de los 10º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 22 de abril en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima que no superaría los 21º, que subiría levemente en los próximos días.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del sudoeste, un registro de apenas 11º y cielo algo nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con vientos moderados y los termómetros marcando 13º. Para la tarde se espera que esté parcialmente nublado, con una máxima de 21º bajando a 17º en la noche.

El jueves tendría un aumento de la máxima a 23º, la mínima no bajaría de 12º y el cielo estaría algo nublado y despejado por la tarde.

Para el viernes se pronostica una jornada con algunas nubes, con temperaturas entre 23º y 13º.

El sábado habría una máxima de 23º, una mínima de 14º y estaría mayormente nublado.

Para el domingo el SMN anticipa cielo parcialmente nublado, con 21º de máxima y 12º de mínima.

El lunes no tendría demasiados cambios, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21º, aunque la mínima mostraría un marcado descenso hasta los 8º.