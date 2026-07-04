El tiempo en Rosario: se viene un domingo con bajas temperaturas y posibles lluvias pasajeras Ya sin alerta amarillo por temperaturas extremas, las condiciones climáticas serán inestables durante la mañana 4 de julio 2026 · 19:31hs

Celina Mutti Lovera / La Capital La inestabilidad dominará el tiempo durante la mañana de domingo en Rosario.

La llegada del frío a Rosario y la región se siente con fuerza desde que arrancó julio. El tiempo no da tregua y los termómetros apenas superan los 10 grados en horas de la tarde, con mínimas que son muy cercanas a 0º tras una seguidilla de tres días consecutivos con alertas amarillos por temperaturas extremas.

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional, prevé inestabilidad durante la mañana, con el desarrollo de lluvias aisladas. Las condiciones mejorarán un poco hacia la tarde, cuando estará mayormente nublado, aunque para la noche se pronostica que el cielo esté completamente nublado.

La temperatura mínima será de 4º y la máxima no pasará de los 13º, por lo que la jornada será muy fría.

A partir del lunes, se espera que los termómetros tengan un leve repunte gradual hasta el jueves inclusive. Las mínimas seguirán en torno a los 4º, pero las máximas comenzarán a subir hasta llegar a los 17º.