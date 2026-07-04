Terminal Puerto Rosario inició una importante operación de descarga de barcazas La operadora del puerto de Rosario comenzó a bajar un lote de 12 barcazas nuevas construidas en Brasil 4 de julio 2026 · 20:03hs

Puerto de Rosario. TPR comenzó a descargar 12 barcazas producidas en Brasil, en una importante operación

La operadora Terminal Puerto Rosario (TPR) inició este viernes una importante operación de descarga de un lote de 12 barcazas nuevas construidas en Brasil, que serán utilizadas para transportar mineral de hierro extraído de las minas de Mendoza y San Juan.

“Terminal Puerto Rosario (TPR) consolida una vez más su liderazgo en la región atendiendo a MV AAL Hamburg, que transporta barcazas nuevas del tipo Jumbo pertenecientes a la flota de LHG Mining provenientes de Brasil” declaró una fuente de la firma que opera el puerto de nuestra ciudad.

“Esta operación de descarga es parte de los servicios ofrecidos por TPR, terminal multipropósito, que requieren infraestructura, experiencia y logística especializada para un trabajo eficiente y seguro. Agradecemos la confianza del cliente, a nuestros estibadores, así como a las autoridades competentes por esta operación” abundó el vocero de TPR.