La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío

La mínima rondaría los 4º y el viernes bajaría hasta un grado bajo cero

1 de julio 2026 · 23:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 2 de julio cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 10º, en vísperas de un viernes donde la mínima bajaría hasta un grado bajo cero.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sur, una marca de apenas 5º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 4º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado con una máxima de 10º bajando a 5º en la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado, con una máxima de 11º y una mínima de -1º.

El sábado tiene previsiones de cielo parcialmente nublado con una leve mejora en la temperatura: 12º de máxima y 1º de mínima.

El domingo seguirían en aumento los registros, con una máxima de 13º y una mínima de 4º.

Para el lunes se esperan marcas entre 14º y 4º, con cielo parcialmente nublado.

El martes estaría algo nublado, con 16º de máxima y 3º de mínima.

Noticias relacionadas
El frío se apoderá de Rosario por varios días

Cómo estará el tiempo en Rosario esta semana: bufanda y gorro pero no paraguas

el tiempo en rosario: lunes frio en una semana de pleno invierno

El tiempo en Rosario: lunes frío en una semana de pleno invierno

el tiempo en rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

El tiempo en Rosario: viernes con niebla matinal y aumento de la temperatura

el tiempo en rosario: jueves con un poco mas de sol y algo menos de frio

El tiempo en Rosario: jueves con un poco más de sol y algo menos de frío

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Lo último

El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío

El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

La especialista Vanessa Balchunas explicó que se trata de "una ola antártica" con heladas y zonas con probabilidad de nevadas
Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 
Policiales

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos
Economía

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones
Zoom

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza
La Ciudad

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Un jugador de Newells recibió ofertas de varios clubes del fútbol 

Un jugador de Newell's recibió ofertas de varios clubes del fútbol 

Ovación
A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue
Mundial 2026

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

Mundial a pleno: Cafú, Palermo, sol y playa, en una Miami totalmente copada por hinchas argentinos

Policiales
Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana
Policiales

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Se viene el amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes
Información General

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales
Política

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central

Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto
La región

Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región
La Región

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro
Policiales

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle
La ciudad

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse
La Ciudad

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante
La Ciudad

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio
Política

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio

Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina
Información General

Semana de la Dulzura: por qué se celebra y cómo nació la tradición en Argentina