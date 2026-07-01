El tiempo en Rosario: jueves muy frío a la espera de un viernes más frío

La mínima rondaría los 4º y el viernes bajaría hasta un grado bajo cero

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 2 de julio cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 10º, en vísperas de un viernes donde la mínima bajaría hasta un grado bajo cero.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del sur, una marca de apenas 5º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 4º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado con una máxima de 10º bajando a 5º en la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado, con una máxima de 11º y una mínima de -1º.

El sábado tiene previsiones de cielo parcialmente nublado con una leve mejora en la temperatura: 12º de máxima y 1º de mínima.

El domingo seguirían en aumento los registros, con una máxima de 13º y una mínima de 4º.

Para el lunes se esperan marcas entre 14º y 4º, con cielo parcialmente nublado.

El martes estaría algo nublado, con 16º de máxima y 3º de mínima.