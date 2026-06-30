El tiempo en Rosario: miércoles con más frío, ráfagas y rumbo a registros bajo cero

El jueves habría una temperatura mínima de 0º y el viernes podría bajar hasta 3 grados bajo cero

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 1º de julio una temperatura máxima de 12º y una mínima de 3º, que el jueves llegaría a 0º y el viernes podría bajar hasta 3 grados bajo cero.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este, una marca de 6º y neblina, que hacia la mañana estaría mayormente nublado, ya con los termómetros marcando 3º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h y una máxima que no superaría los 12º, bajando a 8º durante la noche.

El jueves estaría algo nublado, con una máxima de apenas 10º y una mínima de 0º.

El viernes se anuncia con una máxima de 11º y una mínima de -3º, con cielo mayormente nublado.

El sábado comenzaría una leve recuperación de las condiciones, con 12º de máxima, 1º de mínima y cielo parcialmente nublado.

El domingo estaría algo nublado, con temperaturas entre 13º y 4º.

El lunes tendría cielo parcialmente nublado, una máxima de 12º y una mínima de 4º.