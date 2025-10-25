La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Las temperaturas máximas alcanzarán los 24 grados por la tarde y las mínimas se ubicarán en 12 grados. Qué pasará durante la semana

25 de octubre 2025 · 22:16hs
El domingo será un día agradable y templado.

Virginia Benedetto / La Capital

El domingo será un día agradable y templado.

Sin lluvias ni ráfagas a la vista, el tiempo en Rosario asoma agradable y templado para esta jornada de domingo, donde las temperaturas máximas alcanzarán los 24 grados por la tarde y las mínimas se ubicarán en 12 grados.

En una semana posterior a las abundantes precipitaciones registradas, con 76,1 milímetros en el centro de Rosario, esta jornada dominical y el inicio de semana estará marcada por un descenso térmico de características otoñales.

El viento soplará desde el sector norte durante los próximos días y girará paulatinamente hasta el este y sudeste.

Esa rotación traerá aparejada la posibilidad de lluvias durante la jornada del martes, aunque la probabilidad es relativamente baja, entre el 10 y el 40 por ciento.

Para tener una idea, las temperatuas máximas para lunes, martes y miércoles se ubicarán entre los 17 y 19 grados, mientras que la mínimas serán de 12, 8 y 9 grados de manera respectiva.

Si bien las máximas irán en ascenso desde mediados de semana en adelante, las mínimas oscilarán entre los 10 y los 13 grados, en una marcada amplitud térmica.

