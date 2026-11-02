El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde de este martes

Habría un descenso de la temperatura máxima pero el miércoles volvería a los 26º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 3 de noviembre en Rosario un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes que estará vigente para la mañana y la tarde, con un descenso de la temperatura máxima pero que el miércoles volvería a los 26º.

La madrugada del martes llega con con vientos moderados del este, un registro de 16º y cielo mayormente nublado. Desde la mañana y durante la tarde habrá un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. Para la noche hay menos posibilidades de tormentas. La temperatura máxima no superaría los 23º.

El miércoles podría arrancar con tormentas aisladas pero ya desde la mañana estaría mayormente nublado y hacia la tarde estaría algo nublado. La máxima rondaría los 26º y la mínima no bajaría de 16º.

El jueves estaría parcialmente nublado, con marcas entre 26º y 12º y vientos leves del sudoeste cambiando al norte.

Para el viernes se anuncian 25º de máxima, 15º de mínima, cielo mayormente nublado en la mañana y posibles chaparrones entre la tarde y la noche con fuertes ráfagas de viento.

El sábado habría pocas nubes, con una máxima de 23º y una mínima de 11º.

El domingo estaría despejado con temperaturas entre 24º y 10º.