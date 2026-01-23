El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de recomendaciones frente a lo que será una jornada agobiante

Las piletas del parque Alem, una opción para hacerle frente al calor que dominará el tiempo en la ciudad.

Las temperaturas no dan tregua en Rosario y la región. El tiempo este sábado seguirá en la misma sintonía que la de estos días, con altos registros térmicos que derivaron en una emisión, por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de un alerta amarillo por temperaturas extremas que incluye a toda la provincia de Santa Fe.

Para este sábado , el SMN prevé un día agobiante. La temperatura mínima que no bajará de los 23º y una máxima que alcanzará los 35º . La jornada estará parcialmente nublada en su totalidad y se estima que las condiciones continúen de esta manera para el resto del fin de semana.

El domingo, el tiempo en Rosario estará aún más caluroso . El SMN pronostica una temperatura mínima de 24º y una máxima que llegará a los 37º , uno de los registros más altos desde que arrancó el verano.

Recomendaciones ante un evento de calor extremo

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada



No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16)



Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas



Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes



Ingerir frutas y verduras



Reducir la actividad física



Usar ropa ligera, holgada y de colores claros. También, sombrero y anteojos oscuros



Permanecer en espacios ventilados o acondicionados

Además, desde el SMN remarcaron que ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá solicitar de inmediato asistencia médica y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Cómo se determinan los niveles de alerta por calor

Los umbrales para determinar la ocurrencia de un evento de calor con temperatura extrema se establecen en base a la ocurrencia de temperaturas que se encuentran dentro del 10% de registros más altos en el periodo 1961-2010. Superados esos umbrales, se considera que las temperaturas son extremas y deben tomarse precauciones.

Con esos datos, comienza a actuar el Sistema de Alerta Temprana (SAT) para emitir los niveles de alerta correspondientes a cada área. "En general, el pase de nivel de alerta (verde a amarillo, amarillo a naranja, naranja a rojo) está dominado por dos efectos fundamentales: la persistencia de un evento y la probabilidad de exceder umbrales más extremos", explican.