Rosario enfrentará días agobiantes: qué es el agotamiento por calor y cómo prevenirlo

El calor no para y se esperan temperaturas de 38 grados de máxima para los próximos días en Rosario. Ante este panorama, es indispensable conocer cómo cuidarse, quiénes son los más vulnerables y qué es el agotamiento por calor , más frecuente que el golpe de calor , pero también peligroso .

El agotamiento por calor, de acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, es un estadio previo al golpe de calor que es importante reconocer para prevenir una situación más grave.

Internaciones

calor jubilado Ante un alerta por calor extremo se deben tomar una serie de recomendaciones, sobre todo para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Virginia Benedetto / La Capital

El especialista en Clínica Médica y jefe del Servicio de Clínica Medica del hospital Centenario de Rosario, Roberto Parodi, habló con La Capital sobre estos cuadros y también acerca de las enfermedades que pueden empeorar en estas jornadas agobiantes.

El profesional señaló que este clima puede generar divesas situaciones y ninguna debe minimizarse: el golpe de calor, "que en términos médico-científicos específicos es la situación más extrema, es un hecho que puede llevar a una internación e incluso a terapia intensiva y se da cuando la hipertermia (temperatura corporal aumentada) no se puede regular y se genera pérdida de la conciencia, desmayo, síncope, hipotensión".

"Muchas personas dicen: me dio un golpe de calor, pero en general lo que tienen es el agotamiento por calor", detalló Parodi, que también es profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Dolor de cabeza y náuseas

El cuadro de agotamiento por calor, bastante frecuente, es el que se manifiesta con "cefalea, irritabilidad, cansancio, dolores musculares, a veces dolor abdominal, náuseas, piel seca y caliente, deshidratación".

El cuerpo, explicó el profesional, tiende a mantener la temperatura ya que "tiene un sistema termorregulador excelente, al punto de que estamos a veces a grados bajo cero en invierno y ahora en verano sensaciones térmicas de 40 grados y el cuerpo, en general, se mantiene estable para poder funcionar". Pero cuando no lo logra, "sucede este agotamiento por calor, por ejemplo".

Y amplió: "Hay gente más sensible o vulnerable a no poder generar esta regulación: los menores de 4 años, en especial los bebés, y los adultos mayores, en este caso más de 75 años". En esos casos, el médico pidió "tener mucho más cuidado".

En el caso de los adultos mayores hay mayor cantidad de casos de personas que están medicadas con distintas drogas, por diferentes problemas de salud. "Es lo que llamamos pluripatología y polifarmacia". En estas personas, los cuidados (alimentación e hidratación adecuada, beber suficiente agua, estar en lugares frescos) deben ser mucho más estrictos cuando hay días sofocantes.

Enfermedades con más riesgos

Existen enfermedades en las que hay que extremar los cuidados y que suelen ser las que llevan a los pacientes a necesitar atención en un sanatorio u hospital frente al calor excesivo: "Los que tienen fallas crónicas de órganos como quienes sufren problemas renales (los que tienen insuficiencia renal) o insuficiencia cardíaca", puntualizó Parodi.

Quienes tienen hipertensión también deben estar especialmente atentos. "La deshidratación y la pérdida de mucho líquido puede llevar a que las personas tratada por su presión elevada, que suelen tomar diuréticos pierdan esa capacidad de regular el volumen y tengan una descompensación, por eso a pacientes muy sensibles a las altas temperaturas que está medicados hay que bajarles la dosis, por supuesto con indicación y seguimiento médico, nunca por su cuenta", destacó el especialista. Los diuréticos suelen indicarse además a pacientes con dolencias cardíacas que deben consultar a su médico de cabecera sobre cómo manejarse.

En personas con deterioro cognitivo, los familiares o cuidadores deben estar alertas: "Quienes tienen demencia de base, o Alzheimer o demencia senil, ante temperaturas extremas puede aparecer lo que se llama síndrome confusional, que es perderse, o estar muy irritables o con excitación psicomotriz".

A nivel dermatológico hay que tomar recaudos. "En los más chiquitos hay un sarpullido típico que aparece o empeora con el calor, lo mismo en quienes tienen rosácea, donde tiene que ver la vasodilatación". En algunas personas con lupus pueden ocurrir también efectos en la piel. Por supuesto, todos deben protegerse con protectores solares, durante la jornada completa y renovarlo si se meten al agua o transpiran.