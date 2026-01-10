El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y las temperaturas empiezan a subir Para el domingo, se espera que el cielo esté despejado luego de varios días en los que alternaron las nubes y las lluvias 10 de enero 2026 · 19:25hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital El cielo estará completamente despejado este domingo en Rosario.

La lluvia y las nubes quedaron atrás para el cielo de Rosario y la región ya que se espera que este domingo el tiempo esté totalmente despejado durante toda la jornada. Estas condiciones desembocarán en un aumento de las temperaturas con el correr de las jornadas hasta mitad de la semana entrante.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con el cielo completamente despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será baja, de unos 13º, y la máxima llegará hasta los 32º.

Para el lunes, el cielo presentará el mismo panorama aunque la temperatura comenzará a subir. Si bien la máxima apenas lo hará un grado, la mínima no bajará de los 19º. Esta situación se replicará el martes, con una máxima que también llegará a los 33º pero con una mínima que seguirá subiendo, hasta los 21º.

Para ese día, el SMN pronostica la aparición, nuevamente, de nubes que cubrirán el cielo aunque sin modificar las temperaturas. Esta condición se repetirá el miércoles y si bien faltan algunos días, desde el organismo oficial anticipan una leve probabilidad de tormentas para el jueves.