La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y las temperaturas empiezan a subir

Para el domingo, se espera que el cielo esté despejado luego de varios días en los que alternaron las nubes y las lluvias

10 de enero 2026 · 19:25hs
El cielo estará completamente despejado este domingo en Rosario.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El cielo estará completamente despejado este domingo en Rosario.

La lluvia y las nubes quedaron atrás para el cielo de Rosario y la región ya que se espera que este domingo el tiempo esté totalmente despejado durante toda la jornada. Estas condiciones desembocarán en un aumento de las temperaturas con el correr de las jornadas hasta mitad de la semana entrante.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo con el cielo completamente despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será baja, de unos 13º, y la máxima llegará hasta los 32º.

Para el lunes, el cielo presentará el mismo panorama aunque la temperatura comenzará a subir. Si bien la máxima apenas lo hará un grado, la mínima no bajará de los 19º. Esta situación se replicará el martes, con una máxima que también llegará a los 33º pero con una mínima que seguirá subiendo, hasta los 21º.

Para ese día, el SMN pronostica la aparición, nuevamente, de nubes que cubrirán el cielo aunque sin modificar las temperaturas. Esta condición se repetirá el miércoles y si bien faltan algunos días, desde el organismo oficial anticipan una leve probabilidad de tormentas para el jueves.

Noticias relacionadas
El Servicio Meteorológico no descarta precipitaciones a pesar del cese del alerta amarilla.

Rosario esquivó la triple alerta amarilla, pero se esperan lluvias

el tiempo en rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

El tiempo en Rosario: triple alerta amarillo por viento y tormentas

el tiempo en rosario: el dia podria empezar con lluvias y terminar con viento

El tiempo en Rosario: el día podría empezar con lluvias y terminar con viento

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Rosario para la mitad de la semana.

El tiempo en Rosario: cuándo llegarían las lluvias a la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Lo último

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

La Secretaría provincial está trabajando con las familias de los tres menores para diseñar un plan de protección integral, según confiaron a La Capital desde la repartición
Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

El tiempo en Rosario: siguen las lluvias el sábado, pero tienen las horas contadas

Matías Cóccaro a Newells: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Matías Cóccaro a Newell's: un Zorro con goles a Central y chispazos con un canalla

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Central trajo calma a sus hinchas con la renovación de contrato de tres referentes

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newells y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Ovación
Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Básquet: Provincial arrancó mal el 2026 y perdió el invicto como local en la Liga Argentina

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Franco Colapinto vuelve a la pista este domingo y rodará con el nuevo modelo de Alpine

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newells y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Policiales
Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

La Ciudad
Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores rescatados por vender droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

El tiempo en Rosario: vuelve el sol pleno y suben las temperaturas

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Volver a la naturaleza: la nueva vida de los animales silvestres después del cautiverio

Aseguran que la disolución de la Andis es la bala de plata que liquida el sistema

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que la disolución de la Andis "es la bala de plata que liquida el sistema"

Aguas Santafesinas anunció un corte para el norte de Rosario y varias localidades
La Ciudad

Aguas Santafesinas anunció un corte para el norte de Rosario y varias localidades

Imputan a la banda de Chuky Monedita Nuñez, un recluso de alto perfil

Por Claudio Berón

Policiales

Imputan a la banda de "Chuky Monedita" Nuñez, un recluso de alto perfil

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas
Policial

Narcomenudeo: rescataron a tres niños que eran usados para vender drogas

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva
Política

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Zoom

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento
Información General

¿Se terminó el misterio sobre Carlos Gardel?: hallaron un acta que revela su lugar de nacimiento

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: demolieron un aguantadero de Jeringa Bogado

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro
INFORMACION GENERAL

Militante libertaria de San Lorenzo con alcoholemia positiva: cómo actúa la compañía de seguro

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero
Información General

Un aristócrata de 79 años busca pareja en apps de citas para tener un heredero

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados
La Ciudad

La provincia entregó a 170 jubilados de Rosario marcos de lentes incautados

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina
Ovación

Ernesto Del Pozzo, el periodista que marcó el camino de una generación con el fútbol de la Rosarina

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay
El Mundo

La Unión Europea avanza en el acuerdo con el Mercosur y la próxima semana se concreta en Paraguay

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor
La Región

Durante años retuvieron aportes y no los pagaron: procesan a exdirectivos de Sancor

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones
Economía

El Banco Central devolvió el tramo activado del swap con EEUU: son u$s 2.500 millones

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña
Policiales

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Rosario, ciudad verde: el 57 % de la superficie de la ciudad cuenta con cobertura vegetal