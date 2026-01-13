El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta amarillo por tormenta

La máxima podría rondar los 35º, en vísperas de una jornada con probabilidades de precipitaciones entre la mañana y la tarde

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 35º y emitió para la tarde del jueves un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este, un registro de 21º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 30º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado con una máxima de 35º bajando a 30º en la noche.

El jueves tendría marcas entre 30º y 25º, con posibles tormentas aisladas matutinas y un alerta amarillo por eventuales tormentas fuertes en la tarde, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 30º y una mínima de apenas 17º.

El sábado nuevamente estaría parcialmente nublado, con registros entre 30º y 20º.

El domingo tiene previsiones de una máxima de 31º, una mínima de 19º y cielo parcialmente nublado.

Para el lunes pronostican una temperatura que llegaría a 31º y la mínima bajando a 16º, con cielo parcialmente nublado.