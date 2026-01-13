El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta amarillo por tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario una temperatura máxima de 35º y emitió para la tarde del jueves un alerta amarillo por posibles tormentas fuertes.
La máxima podría rondar los 35º, en vísperas de una jornada con probabilidades de precipitaciones entre la mañana y la tarde
La madrugada del miércoles llega con vientos leves del este, un registro de 21º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 30º. Para la tarde se anuncia cielo parcialmente nublado con una máxima de 35º bajando a 30º en la noche.
El jueves tendría marcas entre 30º y 25º, con posibles tormentas aisladas matutinas y un alerta amarillo por eventuales tormentas fuertes en la tarde, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Para el viernes se espera cielo parcialmente nublado, una máxima de 30º y una mínima de apenas 17º.
El sábado nuevamente estaría parcialmente nublado, con registros entre 30º y 20º.
El domingo tiene previsiones de una máxima de 31º, una mínima de 19º y cielo parcialmente nublado.
Para el lunes pronostican una temperatura que llegaría a 31º y la mínima bajando a 16º, con cielo parcialmente nublado.