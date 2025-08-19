La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta amarillo por vientos

La temperatura máxima llegaría a los 18º y subiría a 20º el jueves, ya con vientos muchos más calmos

19 de agosto 2025 · 23:21hs
El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta amarillo por vientos

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario posibles lluvias aisladas pero solamente hasta la madrugada, y emitió un alerta amarillo por fuertes vientos y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

Según precisó el SMN, entre la madrugada y la tarde habría vientos del sudoeste con velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h. Para la noche se esperan vientos entre suaves y moderados del sudoeste.

La madrugada del miércoles llega con una probabilidad de entre el 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas y los termómetros marcando 13º, bajando a 12º en la mañana, ya casi sin chances de lluvias. A la tarde estaría algo nublado, con un registro de 18º, y para la noche anticipan cielo despejado y una temperatura de 10º.

El jueves tendría nubosidad variable, con un aumento en la máxima (llegaría a los 20º) y un retroceso de la mínima (en torno a 7º).

Para el viernes se pronostica cielo parcialmente nublado, registros entre 17º y 12º, y otra vez fuertes ráfagas de viento.

El fin de semana estaría despejado pero habría un descenso en la temperatura: 15º/7º el sábado y 15º/4º el domingo.

El lunes nuevamente sube la máxima, que treparía hasta los 20º.

Noticias relacionadas
El sol estará ausente durante casi todo el día en Rosario, con posibles lluvias aisladas, y el tiempo se presentará inestable.

El tiempo en Rosario: sábado frío e inestable

el tiempo en rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frio

El tiempo en Rosario: algunas pocas nubes para un viernes con bastante frío

el tiempo en rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

el tiempo en rosario: un miercoles mas fresco y con fuertes rafagas de viento

El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Lo último

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Irán a juicio como los ocupantes del auto desde el que balearon a Máximo Jerez en una guerra entre bandas. Hay un quinto acusado por encubrir
Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

Por Carlos Durhand
Ovación

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Ovación
Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Por Luis Castro
Ovación

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Policiales
Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los docentes universitarios van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes universitarios van al paro este jueves y viernes