El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta amarillo por vientos

La temperatura máxima llegaría a los 18º y subiría a 20º el jueves, ya con vientos muchos más calmos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles en Rosario posibles lluvias aisladas pero solamente hasta la madrugada, y emitió un alerta amarillo por fuertes vientos y ráfagas que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

Según precisó el SMN, entre la madrugada y la tarde habría vientos del sudoeste con velocidades de entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 65 a 80 km/h. Para la noche se esperan vientos entre suaves y moderados del sudoeste.

La madrugada del miércoles llega con una probabilidad de entre el 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas y los termómetros marcando 13º, bajando a 12º en la mañana, ya casi sin chances de lluvias. A la tarde estaría algo nublado, con un registro de 18º, y para la noche anticipan cielo despejado y una temperatura de 10º.

El jueves tendría nubosidad variable, con un aumento en la máxima (llegaría a los 20º) y un retroceso de la mínima (en torno a 7º).

Para el viernes se pronostica cielo parcialmente nublado, registros entre 17º y 12º, y otra vez fuertes ráfagas de viento.

El fin de semana estaría despejado pero habría un descenso en la temperatura: 15º/7º el sábado y 15º/4º el domingo.

El lunes nuevamente sube la máxima, que treparía hasta los 20º.