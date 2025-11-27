El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua La temperatura máxima otra vez rondaría los 31º, pero ya a la noche podría haber chaparrones en la previa de un sábado y domingo con tormentas 27 de noviembre 2025 · 23:26hs

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 31º, cielo mayormente nublado, fuertes ráfagas de viento desde la tarde y posibles chaparrones nocturnos, en vísperas de un fin de semana que promete tormentas para todo el sábado y el domingo.

La madrugada de este viernes llega con vientos moderados del sur cambiando al sudeste, con un registro de 22º y cielo mayormente nublado que se mantendría hacia la mañana, ya con los termómetros marcando 28º. Para la tarde se anticipan ráfagas de hasta 50 km/h, una máxima de 31º y cielo mayormente nublado, mientras que a la noche hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de chaparrones y la temperatura en 25º.

El sábado tiene hasta un 70 por ciento de chances de tormentas fuertes hasta la mañana y tormentas de menor intensidad desde la tarde, con fuertes ráfagas de viento. Las marcas estarían en descenso, con una máxima de 24º y una mínima de 17º.

El domingo no presentaría mayores mejoras, con tormentas fuertes en la mañana y una mínima de 17º, y algunas chances de chaparrones vespertinos con una máxima de 24º.

El lunes estaría mayormente nublado, con registros entre 24º y 15º. Para el martes hay previsiones de cielo algo nublado, con un aumento de la máxima (llegaría a 29º) y la mínima manteniéndose en 15º. El miércoles seguirían los registros en alza, con temperaturas entre 30º y 19º, y cielo ligeramente nublado.