La Capital | La Región | Alcorta

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

La colisión entre dos automóviles se produjo sobre la ruta provincial 90. Las mujeres eran oriundas de Máximo Paz y el hombre de Alcorta.

28 de noviembre 2025 · 10:09hs
Tragedia en Alcorta. Bomberos voluntarios de Alcorta y Máximo Paz en la ruta provincial 90

Foto: Bomberos Voluntarios de Alcorta

Tragedia en Alcorta. Bomberos voluntarios de Alcorta y Máximo Paz en la ruta provincial 90, donde se produjo el choque frontal
Los vehículos involucrados en el choque en la ruta 90

Foto: Policía de Santa Fe.

Los vehículos involucrados en el choque en la ruta 90

Una tragedia vial se produjo este viernes en la ruta provincial 90 entre las localidades de Alcorta y Máximo Paz, en el sur de la provincia. Cuatro mujeres y un hombre murieron en un choque frontal entre dos automóviles a la altura del kilómetro 86 de esa vía de comunicación.

Según indicó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el episodio sucedió alrededor de las 0.20 de hoy entre dos autos: un Ford Focus, conducido por hombre mayor de edad oriundo de Alcorta y un Volkswagen Gol, en el que iban cuatro mujeres que vivían en Máximo Paz.

Como consecuencia del impacto, tres de las víctimas fallecieron en forma instantánea. La cuarta pudo ser rescatada con vida del interior del rodado y derivada al Hospital Samco de la zona, pero murió a los pocos minutos mientras era atendida por los médicos.

accidente ruta -90

Otro vehículo involucrado en el choque

Las fuentes de la APSV agregaron que otro vehículo se vio involucrado en el siniestro. Se trató de una camioneta Ford Ecosport, en la que iban dos hombres, que colisionó con partes de los autos que chocaron antes y quedaron sobre el asfalto. Los voceros aclararon que los ocupantes de la Ecosport no sufrieron lesiones.

Choque fatal entre un camión y un furgón en la ruta 90, cerca de Alcorta

Luego de las tareas de pericias y demás investigaciones, Bomberos Voluntarios de Alcorta y Máximo Paz trabajaron en la extracción de las víctimas que se encontraban en los distintos habitáculos. La ruta estuvo cortada en ese lugar hasta las 6.10, hora en que finalizaron las tareas de los peritos.

