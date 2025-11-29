Fabián Gómez se quedó con el título en el tradicional Abierto del Litoral

El chaqueño realizó una última vuelta en gran nivel y se transformó en el nuevo rey del golf rosarino. El crédito local Ricardo González fue segundo

Fabián Gómez impacta en la salida de uno de los 18 hoyos del Rosario Golf. El chaqueño fue el mejor y se llevó el título.

El golf de Rosario tiene un nuevo rey y no es otro que Fabián Gómez , quien se quedó con el 90º Campeonato del tradicional Abierto del Litoral que se disputó en el Rosario Golf Club . El chaqueño terminó con una marca de 262 golpes, 22 bajo el par de la cancha .

La segunda posición fue para el crédito local, el rosarino Ricardo González , quien también tuvo un andar parejo y marcó una tarjeta final de 267 impactos (17 bajo par), mientras que la tercera colocación quedó en poder de Augusto Núñez , con 271 goles (-13).

Gómez ya venía haciendo una gran labor en los días previos y eso fue lo que permitió llegar a esta última jornada con cierta tranquilidad.

Es que antes del arranque de la última vuelta el chaqueño había acumulado 196 golpes, cinco menos que sus más inmediatos perseguidores, que no eran otros que Ricardo González y Augusto Núñez .

Lo cierto es que Gómez actuó en consecuencia y fue el competidor que menos golpes realizó en los 18 hoyos. Completó la vuelta con 6 impactos, los mismos que Ricardo González.

Las cuatro tarjetas de Gómez fueron: 67 (-4), 62 (-9), 67 (-4) y 66 (-5).

Una tarjeta con 66 golpes

En esta última vuelta, que era la definitiva y en la que el resto debía hacer un esfuerzo importante para arrebatarle el título, el chaqueño Gómez arrancó por el hoyo 1, en el que hizo birdie. Falló en el 2, con un bogey, pero de ahí en más se afianzó por completo y realizó birdies en los hoyos 4, 5, 7, 11 y 18.

Mientras, Ricardo González marcó un águila en el hoy 11 y seis birdies más, pero tuvo tres bogeys.

Lo cierto es que después de varias jornadas donde se respiró golf del bueno, el título se marchó para Resistencia, Chaco.

En tanto, el histórico Andrés “Pigu” Romero, estuvo lejos de la pelea y finalizó en el puesto 17, con 283 golpes (-1).