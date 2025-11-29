La Capital | La Ciudad | alerta

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado y la mañana del domingo

El Servicio Meteorológico actualizó la advertencia de nivel amarillo ante la posibilidad de que se registren tormentas con fuertes ráfagas de viento

29 de noviembre 2025 · 13:55hs
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para Rosario.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para Rosario.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas para el departamento Rosario y otros del sur provincial para la tarde de este sábado 29 y la mañana del domingo 30 de noviembre. La Municipalidad reitera recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

El informe del organismo actualizado a primera hora de este sábado destaca que en horas de la tarde de la jornada del sábado, al igual que durante la mañana del domingo, "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes" y que las mismas "podrán provocar lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada".

"Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", agrega el aviso, que también abarca a los departamentos Constitución, San Lorenzo e Iriondo.

Desde la Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario señalaron que las cuadrillas del área permanecerán operativas durante todo el fin de semana a efectos de atender eventuales contingencias.

En ese sentido, el director del área, Gonzalo Ratner, remarcó la importancia de la prevención: “Pedimos a los vecinos que sigan las alertas oficiales, eviten circular durante tormentas fuertes y llamen al 103 ante cualquier situación de riesgo. Estamos trabajando para responder de manera inmediata ante cualquier evento que pueda afectar a la ciudad”.

Recomendaciones ante el alerta amarillo

Durante la tormenta se solicita a la población no circular por la calle salvo que sea necesario, tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Asimismo, se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

Como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, desde el municipio piden vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde puede juntarse agua. "Es recomendable siempre que estos recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados", apuntaron.

