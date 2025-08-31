Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

La ciudad atraviesa lluvias intensas y rige alerta meteorológica. Estos son los números de contacto y consejos oficiales para actuar durante la tormenta

Rosario cuenta con líneas de atención y medidas de prevención para enfrentar los efectos de las tormentas

Rosario amaneció bajo la lluvia y con alertas meteorológicas que llaman a extremar precauciones . Con la tormenta de Santa Rosa como telón de fondo, el agua acumulada en pocas horas, las ráfagas de viento y la posibilidad de granizo generan preocupación en las calles de la ciudad. En estos días pasados por agua, tener a mano los números de emergencia y seguir las recomendaciones oficiales puede marcar la diferencia.

Para facilitar la respuesta ante cualquier imprevisto, La Capital te recuerda cuáles son los teléfonos disponibles y qué medidas conviene adoptar hasta que pase el temporal. Desde árboles caídos hasta anegamientos o emergencias de salud, hay líneas gratuitas que funcionan las 24 horas y permiten dar aviso o recibir asistencia inmediata.

Mantenerse informado a través de los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las autoridades locales.

No circular por calles anegadas; si es imprescindible, hacerlo despacio, con luces de posición encendidas y cinturón de seguridad colocado.

De esta manera, Rosario refuerza su sistema de atención ante la tormenta de Santa Rosa y recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para atravesar con seguridad estos fenómenos climáticos.

Impacto de la tormenta en Rosario

El operativo registró hasta las 8 de la mañana del domingo cuatro reclamos por árboles o ramas caídas, 11 por cables o columnas en riesgo, 2 derrumbes, hundimientos, desprendimientos o voladuras, y 2 anegamientos transitorios en distintos sectores de la ciudad. Cada incidente es monitoreado y atendido por la central 103 en coordinación con las cuadrillas.

Según el SMN, la ciudad será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.