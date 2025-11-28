Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

El incidente sucedió el miércoles a la madrugada en Fray Luis Beltrán. La investigación judicial sigue por el momento bajo el título de muerte dudosa.

Personal policial de Fray Luis Beltrán realiza las primeras medidas en el galpón donde hallaron a Esteban Cisneros

El hombre que murió al caer de un techo en un taller metalúrgico de Fray Luis Beltrán fue identificado como Esteban Emanuel Cisneros, de 27 años, quien tenía domicilio en esa ciudad del departamento San Lorenzo.

De acuerdo con la información oficial que trascendió hasta el momento, Cisneros falleció el miércoles a la madrugada por las heridas que sufrió al caer desde el techo de un establecimiento ubicado en Facundo Quiroga 699.

Su cuerpo fue encontrado por el encargado del lugar cuando llegó a trabajar como todos los días y de inmediato avisó a la policía.

La primera inspección del lugar, en la que se detectaron restos de las chapas del tinglado en el piso, reveló que Cisneros habría estado caminando por el techo del galpón cuando pisó una chapa o franja de fibra de vidrio que se rompió y cayó desde una altura importante.

>> Leer más: Fray Luis Beltrán: investigan la muerte de un hombre dentro de un galpón

Cisneros falleció en el acto producto del golpe. En las primeras horas después de ocurrido el hecho no se pudo establecer su identidad y la carátula del expediente judicial quedó establecida como muerte dudosa y la investigación sigue abierta.

El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal y recién este viernes se confirmó su nombre. Fuentes policiales señalaron que el hombre presentaba antecedentes penales por delitos como tenencia indebida de arma de fuego, amenazas, abuso sexual y robos, uno de ellos por escalamiento que quedó en grado de tentativa.