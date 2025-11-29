La Capital | Ovación | Flamengo

Flamengo es el nuevo gigante de América: se quedó con la Copa Libertadores

El equipo carioca derrotó 1 a 0 a Palmeiras y logró su cuarto título en el certamen continental más importante a nivel de clubes

29 de noviembre 2025 · 20:21hs
Danilo ya convirtió para Flamengo y sale a festejarlo con todas las ganas. El equipo carioca celebra un nuevo título.

Danilo ya convirtió para Flamengo y sale a festejarlo con todas las ganas. El equipo carioca celebra un nuevo título.

América tiene un nuevo rey en el mundo del fútbol y no es otro que el poderoso Flamengo, quien logró su cuarto título en la competencia continental más importante a nivel de clubes. Venció 1 a 0 a Palmeiras en el estadio Nacional de Lima, Perú.

La consagración del equipo carioca tiene como protagonista a una cara conocida del fútbol argentino, ya que el arquero es Agustín Rossi, quien atajó en Boca, Lanús y Estudiantes, entre otros.

Como viene sucediendo en los últimos años, la final fue ciento por ciento brasileña. Es que el poderío de ese país está claramente por encima del resto. De las últimas cinco finales, sólo Boca pudo colarse en una definición, en 2023, frente a Fluminense.

Tremendo cabezazo de Danilo para poner a Flamengo en ventaja y encaminar a su equipo al título en la Copa Libertadores.

Tremendo cabezazo de Danilo para poner a Flamengo en ventaja y encaminar a su equipo al título en la Copa Libertadores.

Flamengo sumó la cuarta Copa Libertadores

Con esta consagración, Flamengo llegó a la cuarta Copa Libertadores en su historia, alcanzando la línea de River. Y el dato particular es que desde que se comenzaron a jugar las finales a partido único, Flamengo estuvo en cuatro de ellas, logrando tres títulos. La ganó en 2019 frente a River, en 2022 ante Athletico Paranaense, y ahora contra Palmeiras, el equipo con el que perdió en la edición 2021.

En un partido parejo y sin grandes emociones en los primeros 45 minutos, el equipo carioca logró marcar la diferencia a los 22 minutos del complemento, con un estupendo cabezazo de Danilo.

Con este título, Flamengo se transformó en el equipo brasileño más campeón de la Libertadores, con cuatro. Y Palmeiras quedó con tres.

Los que más Libertadores ganaron

Los equipo más ganadores de la Libertadores son:

  • Independiente 7
  • Boca 6
  • Peñarol 5
  • River 4
  • Estudiantes 4
  • Flamengo 4
  • Palmeiras 3
  • San Pablo 3
  • Santos 3
  • Gremio 3
  • Olimpia 3
  • Nacional 3
