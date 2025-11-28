En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

La suba es determinada por la Secretaría de Energía. Se trata de la aplicación de la cuota 8 de 31 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y Plan de Obras 2025-2029 y adecuación por inflación

El incremento en la factura de gas promedio mensual no superará los $900.

Se viene un nuevo aumento en la tarifa de gas de todo el país. A partir de diciembre en la zona de Litoral Gas el servicio aumentará 2,8%.

La variación de 2,8% tiene origen en el traslado del precio del Gas determinado por la Secretaría de Energía y de los componentes regulados de Transporte y Distribución, por aplicación de la cuota 8 de 31 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y Plan de Obras 2025-2029 y adecuación por inflación. Todos estos componentes están afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales.

Desde diciembre, con su publicación en el Boletín Oficial, entrarán en vigencia los nuevos cuadros tarifarios de gas natural establecidos por el gobierno nacional. Contemplan un incremento en las facturas de los clientes residenciales, comerciales e industrias pymes como resultado de los ajustes en sus componentes: gas, transporte, distribución e impuestos.

El incremento en la factura promedio mensual que recibirá el 75% de los clientes no superará los 900 pe sos, dependiendo del nivel de segmentación al que pertenezcan en el Rase.

Por el momento se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría: 30%; y 50% para los casos vulnerables.

Por otra parte, el Ministerio de Economía resolvió aplicar un ajuste de 0,3% sobre el cargo por Zona Fría, que pasa a ser del 7,5%. Este cargo se aplica solo sobre el componente de gas natural de las tarifas para sostener el subsidio a los beneficiarios de Zona Fría.