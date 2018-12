Bajo el crucifijo. "La simbología religiosa no representa a todos, y a su vez no condice con la laicidad de provincia y municipio", había dicho Celeste Lepratti, autora de la ordenanza.

Después de votar el retiro de las imágenes religiosas en hospitales y escuelas de Rosario, el concejal socialista Horacio Ghirardi presentó ayer un proyecto (aprobado la semana pasada) en la que se hace eco de una nota enviada por integrantes de la Mesa Interreligiosa de Rosario, en la que se pide la reconsideración de la ordenanza. "Uno de los pilares del funcionamiento de este Concejo es el respeto y el diálogo con todas las instituciones de nuestra sociedad", indicó Ghirardi al justificar su paso atrás: "No es una discusión prioritaria".

A comienzos del mes pasado, y por iniciativa de la edil del Frente Social y Popular, Celeste Lepratti, se sancionó una ordenanza por la que se solicitaba al Ejecutivo provincial que retire las imágenes religiosas ubicadas en escuelas y hospitales públicos de Rosario.

Con las firmas de Marina Magnani, de Unidad Ciudadana, y Norma López, del Frente para la Victoria-PJ, la propuesta de Lepratti obtuvo 13 votos a favor (incluido el oficialismo) y 10 en contra, de los concejales de Cambiemos, Aldo Pedro Poy y Lisandro Zeno (Partido Demócrata Progresista) y Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario).

La resolución pide que se remuevan los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios comunes en escuelas y hospitales públicos con jurisdicción en la ciudad, garantizando el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y conciencia, reforzando el carácter laico de la ciudad de Rosario.

"La simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del municipio y la provincia", había argumentado en sus considerandos Lepratti.

La resolución provocó la reacción del arbobispo de Rosario, Eduardo Martin. "Nos parece que ha sido un error del Concejo de propiciar eso, es una medida que no ayuda a una cultura del encuentro y a una convivencia armoniosa", había dicho el prelado.

La semana pasada integrantes de la Mesa Interreligiosa de Rosario le solicitaron por nota al Concejo Municipal que dé marcha atrás con el decreto.

"Advertimos con tristeza que bajo la máscara de una pretendida tolerancia, se esconden actos sumamente intolerantes hacia quienes no hacemos más que ejercer la libertad de manifestar nuestra religión o creencias religiosas, sin por ello pretender imponer a nadie las mismas", reza el escrito enviado al presidente del cuerpo deliberativo, Alejandro Rosselló.

Ghirardi se hizo eco de la misiva y en sus considerandos, indica que los firmantes consideran importante la "apertura al diálogo" y manifiestan la defensa y respeto a los espacios de convivencia interreligiosa en el ámbito público de la ciudad.

Así, el proyecto de declaración de Ghirardi solicita ahora que el Concejo ratifique su respeto y consideración "hacia todos los credos que conviven e intervienen en nuestra sociedad y al accionar social y solidario que desarrollan en distintas instituciones de nuestra ciudad".

Después de aprobar la solicitud del retiro de ícono religiosos, la iniciativa del socialista busca que el propio Palacio Vasallo gestione ante estos integrantes de la Mesa Interreligiosa de Rosario a un encuentro de diálogo y escucha "sobre presencia, acción y participación de todos los credos en las instituciones de nuestra ciudad".

La iniciativa de Lepratti se había aprobado el 8 de noviembre, llegó al Ejecutivo el 21 de ese mes y dejaba a la intendenta Mónica Fein en una situación compleja: reglamentaba la ordenanza o la vetaba. La Intendencia tenía las horas contadas para decidir si avanzaba con la solicitud a los ministerios de Salud y Educación de la provincia para que ordene el retiro.

Fein fuera del debate

Sin embargo todo hace suponer que con el proyecto aprobado el jueves pasado invitando al diálogo interreligioso, saca a la intendenta Fein de la zona de conflicto.

En diálogo con LaCapital, Ghirardi justificó la contramarcha. "Cuando Lepratti presentó el proyecto desde nuestro bloque nos encontrábamos en la difícil situación de a favor o en contra. Por eso nuestra votación por la afirmativa. Hay una posición histórica, conceptual del socialismo que plantea la independencia del Estado hacia las religiones, pero no se nos va la vida en esta discusión.

A partir de la nota enviada, de algunas declaraciones periodísticas, el socialismo consideró oportuna esta declaración de convocatoria.

"No queremos divisiones estériles, y no es una discusión prioritaria en este momento", dijo en tono enfático Ghirardi.





Aclaración de la Mesa Interreligiosa

En nombre de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, su titular Jorge Strano aclaró a este diario que no ha presentado ni presentará ninguna declaración sobre la resolución que solicitaba la remoción de símbolos religiosos en lugares públicos como expresó la nota enviada la semana pasada al Concejo Municipal. "Figuran dos miembros que lo hicieron a título personal y de ningún modo ha participado la Mesa ni las entidades mencionadas", dijo.