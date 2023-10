El relato de rosarinos en Israel: "Nunca vivimos nada así"

Gabriela estaba en su casa en Meitar, a solo 50 kilómetros de Gaza; Dan en Jolón, en el centro del país. Ambos se despertaron con el ruido de los cohetes y no se imaginaron lo que vendría después.

Un fuerte estruendo interrumpió el sueño de Gabriela Jonas Aharoni el sábado por la madrugada. Escuchó ruidos de bombardeos pero eligió convencerse de que no pasaba nada. El reloj siguió corriendo y minutos más tarde no le quedó otra que averiguar lo que estaba pasando. La rosarina tiene 54 años y hace 27 que vive en Israel . "En este tiempo viví muchas guerras y muchas operaciones, pero nunca vi nada así", le contó a La Capital .

El panorama era de calma y tranquilidad, no había habido eventos recientes en Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania) , tampoco ataques terroristas ni incursiones de las Fuerzas de Defensa de Israel. Nada, absolutamente nada, hacía suponer lo que vendría después.

Los reportes señalan, además, que decenas de ciudadanos extranjeros han sido asesinados, heridos o tomados como rehenes. Varios de ellos participaban en una fiesta "rave" en el desierto cerca de la frontera con la Franja de Gaza, donde fueron asesinadas al menos 250 personas.

Cuando se levantó, Gabriela prendió el televisor y agarró su celular para chequear las redes sociales. La información escaseaba y ni los medios de comunicación estaban al tanto de qué estaba pasando. Aseguró que en ese momento aún no dimensionaba la magnitud de los ataques. Desde ese sábado a la mañana viven "en un loop, en el que en los canales, las redes y el Whatsapp" sólo se habla de una cosa.

La rosarina es docente universitaria y secundaria y vive en Meitar, a 50 kilómetros de la Franja de Gaza. En contacto con este medio precisó que en el sur del país se suspendieron las clases. Mientras tanto, llama a sus alumnos, averigua cómo están y, del otro lado de teléfono, escucha "las historias más terribles". Muchos de ellos están desaparecidos, otros estuvieron encerrados por días.

El marido de Gabriela sigue yendo a trabajar, mientras ella se queda en su casa con su hijo más chico, de apenas once años. Intenta que vea la menor cantidad de noticias posibles, regula el acceso a la televisión y también a TikTok. No es tarea fácil.

Su otro hijo, de 22 años, fue convocado por el Ejército de Israel. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, aprobó el reclutamiento de soldados de reserva tras la ofensiva militar sorpresa por parte de las milicias palestinas y ahora pasa sus días cerca de la Franja de Gaza. Cuando se entera de "algún enfrentamiento con terroristas, levanta el teléfono con el corazón a mil". "No puedo hacer nada. Intento estar tranquila, llamar a mis estudiantes. No sólo por solidaridad sino también para estar ocupada", confesó. Además, la rosarina es comunicadora social (trabajó en La Capital) y habla con varios medios del país para contarles lo que está pasando en Israel. Eso también la distrae.

ataque israel 2.jpg

"Hay un duelo muy grande en todo el país. Tenemos la sensación de que se rompió un tejido muy grande de confianza. Pensábamos que esto no podía pasar y pasó. La gente de esa zona se siente muy abandonada. Los muertos suben, hay muchos desaparecidos, entraron a las casas y los mataron y si no podían entrar incendiaron las viviendas", narró.

En medio del caos y la desesperación, la docente subraya que "hay mucha solidaridad". Los ciudadanos se organizaron y ayudan con dinero, ropa, comida, frazadas. "Hay gente que está en los hospitales, porque hay miles de heridos, y porque no tiene adónde volver", detalló Gabriela.

Mientras las cifras de muertos y desaparecidos crecen, quienes viven en Israel también deben luchar contra la desinformación. "En el supermercado no había leche y no había huevos. Hay una sensación de desabastecimiento, pero uno no sabe si son fake news o es verdad", explicó.

La docente advierte que aún no se sabe cuántas personas están desaparecidas y cree que muchas de ellas seguramente están secuestradas. "Hay kibutz en los que viven muchos argentinos, familias enteras", recordó con preocupación.

"Este martes tiraron a la tarde misiles a la zona del centro del país, que generalmente está resguardada. No hay ningún lugar en el que puedas sentirte más seguro", sostuvo y concluyó: "No sé cuándo va a terminar ni cómo va seguir". Por ahora reparte su tiempo entre la contención a sus alumnos y el cuidado de su familia para "pensar lo menos posible".

Dan Sklarevich también se despertó con los bombardeos. Es rosarino, tiene 19 años y está viviendo en Israel desde hace un año. Los ataques lo sorprendieron en Jolón, en el centro de Israel. Las alarmas no paraban de sonar, mientras la preocupación y la tensión del joven y sus vecinos crecía. Rápidamente se dirigieron a un refugio, en el que estuvieron varias horas chequeando las noticias. "Nos afectó mucho", admitió el joven.

Israel11.jpg Israelíes evacuan un sitio en Ashkelon, sur de Israel, que fue alcanzado por un cohete disparado desde la Franja de Gaza. Hay más de 800 israelíes muertos en el ataque y 2.150 resultaron heridos.

Las alarmas sonaron en Jolón entre cinco y seis veces por días. "Se escucha un ruido muy fuerte y sentís mucho miedo, incluso la casa empieza a temblar por los impactos que pegan cerca", indicó. En ese momento, decidió viajar a la casa de su tío en Tel Aviv para intentar estar más seguro. Allí el sonido de las alarmas se escucha con menos frecuencia y pueden "hacer vida normal".

Si bien no hay desabastecimiento, hay muchos locales que están cerrados. El restaurante donde trabaja Dan no abrió sus puertas y tampoco muchos hoteles. A la hora de ir a hacer las compras, hay que entrenar el oído para estar atento a las alarmas y regresar a los refugios en caso de ser necesario. Aunque intentan "despejarse, volver a la rutina y seguir con su vida", se hace cada día más difícil.

"El Estado está haciendo todo lo posible para proteger a los ciudadanos, pero la situación es muy compleja", describió el chico. "Me acuerdo que al principio decíamos que éramos de Rosario, qué vamos a tener miedo si venimos de un contexto muy difícil. Bueno, hoy tengo mucho más miedo que en cualquier otro momento de vida", reconoció.

Por último, aseguró que los israelíes están "mucho más tranquilos que los inmigrantes nuevos porque ya lo han vivido aunque no con esta intensidad".