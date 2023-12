El Papa Francisco, su saludo personal y el reconocimiento a un gremio rosarino

No es cierto que todo esté echado a perder, ni tampoco que todos los dirigentes políticos, sindicales, empresariales y sociales sean corruptos o ineptos. Que algunos no estén a la altura de la circunstancia, no valida la generalización, ni ayuda en absoluto, como se dijo, al crecimiento social, a una vida mejor. Hay buenos dirigentes, comprometidos, en todas partes del país a quienes se debe no solo reconocer su labor, sino ayudarlos a que tengan más protagonismo, porque a menudo (y hay que decirlo) están tapados, bloqueados, por un poder temeroso de que le arrebaten su espacio. El celo, el egoísmo y la mediocridad de algunos, no permiten que otros honestos y talentosos avancen.