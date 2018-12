Una comerciante rosarina es la creadora de la original idea que generó alto impacto e incluso atrajo la atención de los propios protagonistas. Hace unos días, entre los juguetes para las fiestas recibió un muñeco que lleva upa a un bebé, con la intención de vender más le puso el cartel "Llegó Marley y Mirko".

"Es gracioso y creativo, ¡hay que admitir! Lo compraría con el papelito de recuerdo y todo, jaja", escribió Marley en su cuenta de Twitter después de que le llegara la foto en la que se ve, en la vidriera de un comercio, un muñeco de estilo Ken con su bebé, cochecito y mamaderas con el atractivo cartel.

La autora de la idea es la rosarina Valeria Blanzstein, quien está al frente de un tradicional negocio en San Luis y Sarmiento que vende juguetes, electrodomésticos, regalería y chucherías que se pueden encontrar en el rubro ramos generales, en pleno centro de la ciudad.

Es gracioso y creativo, hay q admitir!

Lo compraría con el papelito y todo de recuerdo. Jaja



La crisis empuja a los comerciantes a echar mano a todo recurso para aumentar las ventas, en este caso, la simpática ocurrencia se viralizó al punto de que el conductor aplaudió la originalidad de Blansztein.

El tuit de Marley tuvo casi 12 mil me gusta y el impacto fue directo: la mujer admitió que desde ese momento los muñecos se venden como pan caliente.

La mayoría de los comentarios en las redes no hacen más que felicitar la ocurrencia y confirmar que en general, todos los comerciantes están necesitando recurrir a la creatividad para zafar del mal momento económico.

Blansztein, que hace décadas atiende en la esquina de San Luis y Sarmiento, contó: "Se me ocurrió ponerle Marley y Mirko a ese muñeco, un varón que llevaba un bebé, y llegó a los canales abiertos de televisión hasta de Buenos Aires, y Marley colgó la foto en su Instagram y en Twitter. No me imaginé semejante repercusión. ¡Salió en todos lados!".

Habitualmente, ella cuenta en las redes sociales sus "Historias de mostrador", una serie de anécdotas jugosas que ocurren en su negocio. Esta vez, al relatar lo sucedido con el conductor escribió: "Hoy, historias de mostrador Famosos" y subió la foto de su vidriera, con muchas de las repercusiones en las redes.