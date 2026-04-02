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El Monumento a la Bandera será escenario de un Vía Crucis personificado

Los fieles se congregarán para ver los acontecimientos de los últimos días de Cristo. La puesta estará a cargo del Movimiento Evangelio de Caná

2 de abril 2026 · 15:42hs
Como cada año

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Como cada año, el Vía Crucis será en el Monumento a la Bandera.

Con más de 150 personas en escena, este viernes se realizará en el Monumento a la Bandera el tradicional Vía Crucis personificado, donde los participantes de la puesta se pondrán en la piel de Jesús para conmemorar su camino hacia la cruz.

Organizado por el Movimiento Evangelio de Caná (MEC) —y la invitación oficial del Arzobispado de Rosario— el público colmará las escalinatas del Monumento para recordar el sacrificio de Jesús del Viernes Santo, cuando luego de ser condenado a muerte emprende el camino hacia la crucifixión.

La emotiva personificación de la Pasión de Cristo será con entrada libre y gratuita y tendrá un fin solidario a beneficio de la asociación Padre Misericordioso. Para ello, invitan a todos los asistentes a acercarse con un alimento no perecedero.

En el Monumento a la Bandera

La actividad en el Monumento a la Bandera comenzará a las 19.30. "El Vía Crucis personificado es uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la ciudad y este año contará con un despliegue de más de 150 personas en escena para relatar los momentos más trascendentes de la historia de Jesús", señalaron los organizadores.

Con el objetivo de unirse "en oración por la paz en el mundo", la puesta en escena busca revivir la Pasión y Muerte de Cristo frente a una multitud de rosarinos y la región. El evento se desarrolla en la ciudad desde el año 2005 y desde 2008 adoptó al Monumento como su escenario principal.

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