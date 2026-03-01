Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Sitios de juego online legal y loterías estatales realizaron un encuentro para alinear criterios, estrategias y campañas de prevención para una industria más segura

Santa Fe estuvo presente en el debate por el Día Internacional del Juego Responsable , en el que estuvieron los cuatro principales clubes de primera división, medios de comunicación, redes sociales, profesionales de la salud, influencers y streamers.

Participaron representantes de Boca, River, Independiente y Racing; medios como La Nación, Clarín, Infobae y TNT Sports; y creadores de contenido de espacios como Luzu, Vorterix y Blender. También formaron parte consultoras, casinos, operadores de juego online legal y loterías estatales de todo el país.

El debate se centró en la reputación del sector, la comunicación responsable en un año mundialista y la necesidad de diferenciar el juego legal —que opera con control, inversión y mecanismos de prevención— del clandestino, que no tiene supervisión. Florencia Casabella, psicóloga de la Fundación Potenciar, y representantes de redes sociales también aportaron su mirada.

Uno de los momentos más destacados fue la entrevista al streamer Martín Pérez Disalvo, Coscu , quien en 2025 fue denunciado por promocionar un sitio ilegal y reflexionó sobre su experiencia: “Tengo que ser más responsable y cuidar a la gente, porque nosotros vivimos de nuestros seguidores”.

"Juego seguro, consciente y legal"

Daniel Di Lena, titular de la Lotería de Santa Fe, manifestó: “Estamos muy contentos de estar acá reunidos con tantos actores para trabajar por el juego responsable. Es importante que reforcemos el concepto fundamental de juego seguro, consciente y legal en Argentina”. En el encuentro se destacó, además, la campaña que se realizó en la provincia por uno de los operadores de juego online junto a Rosario Central y Newell´s Old Boys, con Ángel Di María y Maximiliano Rodríguez como protagonistas, a días de jugarse el clásico de Rosario.

Ricardo Benedicto, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, afirmó: “La industria del juego está viviendo una transformación profunda. Tenemos que ser más profesionales, responsables y transparentes, porque la licencia social no es solo una habilitación regulatoria, es también la confianza del público”.

En el inicio del encuentro y antes de comenzar los paneles, expuso la Presidenta de ALEA y presidenta del Instituto Provincial de Mendoza, Ida López.

Del encuentro participaron los presidentes de las loterías de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, San Juan, Jujuy y Santiago del Estero, así como representantes de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Salta, Corrientes, Catamarca y Chubut. También estuvieron presentes las principales marcas del mercado: Betwarrior, Bplay, Betsson, Betano, Codere, Sportsbet, Casino Buenos Aires, City Center, Hipódromo de Palermo, Casino Club, BinBaires, Ondiss y Grupo CET, además de bancos y autoridades de juego de Paraguay, Uruguay y Chile.

A lo largo de la tarde se abordaron temas como el rol social de la industria, marketing responsable, opinión pública, jóvenes y entorno digital, psicología y tecnología, publicidad en eventos deportivos y la tarea de los clubes con sponsors de apuestas.

El encuentro se centró en el diálogo y la reflexión, en fortalecer un ecosistema de juego seguro y en destacar siempre que los sitios legales en Argentina son los terminados en “.bet.ar”.